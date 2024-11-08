Гражданину Латвии грозит 10 лет за распространение сведений «порочащих Лукашенко»

Пресс-секретарь МИДа Диана Эглите рассказала: «Консул был и встретился с нашим гражданином и находится в контакте с его родственниками. Человеку предоставлен адвокат. Разбирательство будет закрыто. Поэтому консул не сможет присутствовать на суде. Мы написали ноту белорусской стороне с просьбой присутствовать при оглашении приговора».

Ганин изначально приехал в Белоруссию по бизнесу. «Он имел деловые отношения с белорусскими компаниями», - добавила Эглите.

Уже сообщалось, что в связи с вовлечением белорусской территории в полномасштабные военные действия России против Украины, возросшей активностью российских и белорусских вооруженных сил на белорусской территории, значительными рисками безопасности и непредсказуемым развитием ситуации в сфере безопасности в ближайшем будущем Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам не посещать Белоруссию, а гражданам Латвии, находящимся в Белоруссии, покинуть страну.