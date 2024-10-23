Граждане Таджикистана особенно активно просят убежища в Латвии. Сразу с семьями

В прошлом году зарегистрировано в целом около 1600 просителей убежища. В этом году наметилась тенденция, когда после всех возможных процедур предоставления убежища, включая судебные разбирательства, иностранцы повторно обращаются с просьбой об убежище без каких-либо дополнений только для того, чтобы не покинуть страну, тем самым тратя государственный ресурс.

Решение УДГМ может быть обжаловано в суде, где в этом году было рассмотрено 266 дел о предоставлении убежища.

Просители убежища представляют десятки стран, а это значит, что решение УДГМ требует понимания ситуации с правами человека в этих странах.

"Очень интересно, что именно из Таджикистана у нас большое количество просителей убежища с семьями", - сказала Розе.

