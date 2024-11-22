Граждане, сохраняйте спокойствие: тревога учебная! В Латвии снова прозвучат сирены

Сирены тревоги (которых на данный момент по всей стране насчитывается 164) будут включены на три минуты и будут издавать пронзительный волнообразный сигнал: звук будет длиться 5 секунд, затем последует пауза, после чего сигнал повторится.

Граждан просят проявить понимание. Проверка системы, которая проводится дважды в год (весной и осенью), это необходимость. Она нужна, чтобы найти неисправности, а также проверить уровень их слышимости.

У жителей нет причин для беспокойства, и никаких действий с их стороны не требуется, поскольку это просто плановая проверка. Однако ГПСС призывает администрации гостиниц заранее сообщить о ней своим иностранным гостям.