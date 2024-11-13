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Граждане РФ и Белоруссии пока смогут работать в школах Латвии

© Lsm.lv 13 ноября, 2024 09:16

Новости Латвии 0 комментариев

Граждане РФ и Белоруссии пока что смогут продолжать работу в школах Латвии. Инициативу Нацобъединения о соответствующем запрете сегодня отклонила парламентская комиссия по образованию, сообщает программа LSM+ «Сегодня вечером».

Согласно данным Министерства образования, в латвийских школах работают 198 граждан РФ или Белоруссии.

Как отметила парламентский секретарь ведомства Сильвия Аматниеце, с переходом школ на латышский язык обучения, количество россиян, работающих в образовательных учреждениях Латвии, постепенно снижается.

Аматниеце также напомнила о норме Конституции, предусматривающей, что в должности руководителя или преподавателя могут работать исключительно лояльные Латвии и Сатверсме люди. Кроме того, все учителя должны владеть государственным языком, и обладать соответствующим сертификатом.

В Министерстве юстиции считают, что инициативу Нацобъединения следует тщательно взвесить. Не исключено, что введение такого запрета нарушит ряд международных обязательств Латвии.

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