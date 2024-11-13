Граждане РФ и Белоруссии пока смогут работать в школах Латвии

Согласно данным Министерства образования, в латвийских школах работают 198 граждан РФ или Белоруссии.

Как отметила парламентский секретарь ведомства Сильвия Аматниеце, с переходом школ на латышский язык обучения, количество россиян, работающих в образовательных учреждениях Латвии, постепенно снижается.

Аматниеце также напомнила о норме Конституции, предусматривающей, что в должности руководителя или преподавателя могут работать исключительно лояльные Латвии и Сатверсме люди. Кроме того, все учителя должны владеть государственным языком, и обладать соответствующим сертификатом.

В Министерстве юстиции считают, что инициативу Нацобъединения следует тщательно взвесить. Не исключено, что введение такого запрета нарушит ряд международных обязательств Латвии.