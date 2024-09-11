Министерство сообщения, возглавляемое Каспарсом Бришкенсом (партия «Прогрессивные»), раскрыло свой план по снижению числа смертей на латвийских дорогах. В нем все как обычно – «наказать», «не пускать», «оштрафовать», «запретить» и так далее в том же духе, сообщает Bb.lv. Делать же безопасными сами дороги, судя по всему, власти не собираются.

Катастрофа министра

«Министерство сообщения планирует к 2027 году снизить количество тяжело пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 35% по сравнению с 2020 годом», – заявило ведомство. Соответствующий план действий, на самом деле, существует уже давно, но в свете последних событий (ряд аварий с большим числом жертв) в него хотят внести дополнения.

Рискнем, однако, предположить, что сей план актуализирован больше в связи с политическими происшествиями, а не дорожно-транспортными. Под министром Бришкенсом зашаталось кресло в связи с катастрофой, постигшей проект века – Rail Baltica. Его ведомство и он сам никак не могут понять не только на какие деньги строить объект, но даже вообще не знают, в какую сторону тянуть рельсы железнодорожной магистрали европейской колеи.

Конечно, Бришкенс в свой должности недавно, и вроде бы не должен отвечать за этот провал, однако нынешний министр ранее немало лет отработал в руководстве компании, которая отвечает за строительство Rail Baltica. Так что полностью уйти от ответственности никак не получится. Вот и решил, видимо, министр отвлечь внимание от своих неудач бурной деятельностью в другом направлении.

Очередное словоблудие

Забота Бришкенса о населении трогательна и прекрасна. Но что конкретно предлагает улучшить его ведомство? Увы, в основном речь идет лишь о штрафах и других наказаниях.

Министерство предлагает ввести политику нулевой терпимости к безрассудному вождению и усилить контроль за участниками дорожного движения. Следует также разработать некий механизм компенсации морального вреда, причиненного в результате аварий, связанных с инфраструктурой. Что это – не совсем понятно. Пока подробностей чиновники не разглашают.

Минсообщения хочет также «повысить безопасность услуг микромобильности, обязав поставщиков услуг ввести тесты на реакцию для всех арендованных транспортных средств в выходные дни». Переводим на человеческий язык – чтобы молодежь не ломала руки-ноги, рассекая в пьяном виде на электросамокатах и прочих мопедах. Почему бы так и не написать сразу? А то какая-то микромобильность.

Предлагается также «усилить информационную поддержку в целях привлечения внимания к возможности апробации новых инфраструктурных решений в проектах развития», а также «разработать комплексное руководство (методические рекомендации) для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и членов их семей». Очередное словоблудие. Какой толк будет от этих методичек?

С ними иначе нельзя

Чиновники также хотят актуализировать вопрос наложения штрафа при превышении установленной скорости до 10 километров в час (соответствующие поправки уже поданы в Сейм). Сейчас, напомним, за небольшое превышение разрешенной скорости в Латвии не наказывают, как и в большинстве других стран Европы. Но как ранее уже говорил Бришкенс, он хочет налагать штрафы даже за один километр превышения. Жестко. Особенно учитывая, что у любого радара есть погрешность в 3-5 км в час. То есть, чтобы не получить штраф, водители должны будут ехать с меньшей, чем разрешено, скоростью.

«Статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, что до 20 августа 2024 года в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях погибло 63 человека, а за аналогичный период времени в 2023 году – 88 человек. Если оценивать статистику дорожно-транспортных происшествий по отношению к другим странам Европейского союза, то в 2023 году в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях погибло 76 человек на миллион жителей, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 46 человек, а, например, в Швеции – 21 человек», – говорится в сообщении министерства.

Далее в плане уделено много места тому, какие в Латвии плохие водители, как они любят лихачить, а также приводятся прозрачные намеки на то, что с такими людьми по-хорошему нельзя. Их надо наказывать, наказывать и наказывать.

Менять надо всё

Жалко, конечно, что министру досталось такое несознательное население, но в том, что опубликовало Минсообщения, есть только одно предложение, реализация которого действительно может привести к некоторому снижению летальных ДТП. Это отделение от остального движения пешеходной и велосипедной инфраструктуры.

Независимые эксперты, в свою очередь, напирают на то, что главной причиной высокой смертности является плохая инфраструктура латвийских дорог. Чтобы радикально снизить число погибших, нужно не штрафы выписывать, а улучшать шоссе и улицы.

На латвийских дорогах надо менять почти все. Например, следует отделять друг от друга противоположные полосы движения. Строить тротуары там, где их нет. Заняться освещением дорог. Свет есть только в Риге. Когда выезжаешь из нее ночью – как будто в тайгу заехал, ни огонька.

Перестройка опасных перекрестков – еще одна особая тема. Эта работа, в принципе, ведется, но очень медленно. Ликвидация левых поворотов – другая проблема, которая почти не решается.

В государствах, где низкая смертность на дорогах, движение устраивают, ориентируясь условно на глухонемого, подслеповатого водителя с замедленной реакцией. Даже он не должен попасть в аварию, а если попал – то не пострадать. А в Латвии как будто ждут, что по дорогам должны перемещаться лишь особо ответственные и совестливые инструкторы по вождению в идеальной физической и моральной форме.

Сколько стоит жизнь?

В Латвии также экономят на знаках – их нет там, где они должны быть, а существующие не дублируются там, где следовало бы. Сколько стоит кусок жести, из которой делается дорожный знак? А сколько – человеческая жизнь? Нет, в Латвии жестянка определенно дороже. Например, в странах, где людьми действительно дорожат, скорость движения указана на каждом перекрестке и у каждой прилегающей к шоссе дороге. Плюс дублируется на асфальте. На это нужны сотни миллионов евро?

Можно указать и на многие другие недостатки латвийских дорог. Кое-что, конечно, делается, но очень медленно. Ну а сейчас, в условиях проседания госбюджета, предстоит забыть и об этом. Читать всем мораль и выписывать штрафы гораздо проще, чем найти деньги и сделать что-то реальное.