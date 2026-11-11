По словам Казакса, за последние годы численность работников общественного сектора практически не изменилась, тогда как занятость в частном секторе существенно сократилась. В результате доля государства в экономике выросла.
«Поэтому необходимо сокращать количество работников общественного сектора. Но чтобы это не стало слишком болезненным, нужно помочь людям пройти через этот переход», — заявил глава Банка Латвии.
Казакс считает, что часть работников государственных и муниципальных учреждений могла бы перейти в частные компании. Однако для этого многим понадобятся новые профессиональные навыки и переобучение.
Важная роль в таком переходе отводится Государственному агентству занятости (NVA). Именно оно, по мнению Казакса, должно помогать людям осваивать новые специальности и находить работу за пределами общественного сектора.
Масштабы возможных преобразований позволяют оценить данные Центрального статистического управления. Во втором квартале 2026 года в Латвии насчитывалось 904 200 занятых рабочих мест. Из них 612 100 приходились на частный сектор, а 292 100 на общественный.
Иными словами, почти каждое третье занятое рабочее место в стране относится к общественному сектору.
Причём свежая статистика показывает любопытную картину. За год количество занятых рабочих мест выросло в обоих секторах. В частном их стало на 8400 больше, а в общественном на 4400. В процентном отношении прирост составил соответственно 1,4% и 1,5%.
Таким образом, несмотря на призывы экономить бюджетные средства и сокращать государственный аппарат, общественный сектор продолжает увеличиваться.
При этом в стране остаётся немало незаполненных вакансий. Во втором квартале насчитывалось почти 19 700 свободных рабочих мест, из которых около 10 500 приходились на частный сектор и более 9200 на общественный.
Впрочем, сокращение общественного сектора не обязательно означает увольнение исключительно чиновников. В статистическую категорию входят также работники государственных и муниципальных учреждений, в том числе образования, здравоохранения и других общественных служб.
Конкретного количества должностей, которые следует сократить, Казакс в интервью не назвал. Он подчеркнул, что изменения необходимо проводить постепенно, помогая людям переходить на работу в частный сектор.
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