«Поэтому необходимо сокращать количество работников общественного сектора. Но чтобы это не стало слишком болезненным, нужно помочь людям пройти через этот переход», — заявил глава Банка Латвии.

Казакс считает, что часть работников государственных и муниципальных учреждений могла бы перейти в частные компании. Однако для этого многим понадобятся новые профессиональные навыки и переобучение.