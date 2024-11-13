Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала: Силиня выступила на форуме

Она отметила, что нынешнее правительство установило, что хочет видеть на рынке капитала государственные и муниципальные предприятия.

"На европейском уровне также очевидно, что рынок капитала - это то, что необходимо развивать, потому что мы в известной мере хотим привлечь и частный капитал. Для государственных и муниципальных предприятий это, конечно, будет вызовом, потому что все инвестиции, которые вы получаете, изначально финансируются нашими жителями, поэтому у вас больше ответственности, чем у частного инвестора", - сказала Силиня.

В то же время она подчеркнула, что важно, чтобы государственные и муниципальные предприятия могли продемонстрировать, что они эффективно работают с меньшими административными ресурсами.