Гостайна: руководству каких самоуправлений доверили главный секрет страны

В настоящее время выдано более 60 специальных разрешений, но служба продолжает проверку обобщенной информации о других должностных лицах самоуправлений.

До сих пор не принято ни одного решения об отказе в специальном разрешении должностным лицам самоуправлений, отметили в СГБ.

Проверка должностных лиц для выдачи специального разрешения на работу с государственной тайной проводится в установленный законом о государственной тайне срок. Срок проверки одного должностного лица составляет три месяца, а если по объективным причинам трехмесячный срок соблюсти невозможно, СГБ может продлить его еще на три месяца.

В ходе проверок, проведенных СГБ, всесторонне оценивается надежность и способность претендентов на получение специального разрешения хранить государственную тайну.

Как сообщалось, 1 июня вступило в силу требование к исполнительным директорам и заместителям исполнительных директоров самоуправлений об отправке в течение одного месяца заявки на предоставление специального разрешения на доступ к гостайне.

В конце марта Сейм принял в окончательном чтении предложенные президентом Эдгаром Ринкевичем поправки к закону о самоуправлениях, которые предусматривают, что после следующих выборов самоуправления должны будут запрашивать допуск к государственной тайне для руководителей самоуправлений и их заместителей.

Руководители самоуправлений не будут автоматически терять должности, даже если им не будет предоставлен допуск. В таком случае решение о дальнейших действиях смогут принимать думы или Министерство охраны окружающей среды и регионального развития и министр.

Новый порядок будет действовать после ближайших очередных или внеочередных выборов, то есть в большинстве самоуправлений он вступит в силу после муниципальных выборов 2025 года.

Что касается исполнительных директоров самоуправлений и их заместителей, то закон предусматривает для них обязательное получение допуска к государственной тайне. Если они не получат допуск, то будут освобождены от должностей.