Но получат такие пакеты не все. В утвержденных правилах говорится о 2% населения.

«Потому что у нас в приоритете на эти 90 дней — это школы, пансионаты, все остальные учреждения, которые нужно обеспечить этим в первую очередь и сразу. Сейчас доступное финансирование — 9 миллионов. Поэтому государству следовало бы обеспечить большее финансирование, чтобы мы могли охватить больше жителей. Не дай бог, чтобы у нас в стране вообще возникла такая ситуация, чтобы в супермаркетах не закончилась еда, и, чтобы эти продукты были доступны каждому… Министерство обороны призывает каждого из нас обеспечить себе «сумку на 72 часа», — говорит Улдис Аугулис, министр земледелия.

Первыми продукты из госрезервов получат так называемые внутренне перемещенные лица (то есть тем, кому пришлось эвакуироваться и оставить свои дома), находящиеся в пансионатах и интернатах и сотрудники служб, занимающиеся ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.