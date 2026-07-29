200-300 граммов макарон или крупы… Небольшая баночка рыбных или мясных консервов… 100 граммов хлеба… Одно яйцо… 50 граммов сыра… 20 граммов масла… Питьевая вода — три или четыре литра (в зависимости от времени года), а также четыре упаковки готовой еды и 200 граммов сухой смеси для младенцев и маленьких детей…
Нет, это не диета и не корзина низких цен из супермаркета. Это — минимальный дневной рацион, который государство готово обеспечить одному жителю, если случится самый худший сценарий.
От угрозы государственного масштаба извне до локального кризиса. Например, сильного наводнения или крупной техногенной аварии, когда магазины не работают, а привычный ритм жизни останавливается.
Но получат такие пакеты не все. В утвержденных правилах говорится о 2% населения.
«Потому что у нас в приоритете на эти 90 дней — это школы, пансионаты, все остальные учреждения, которые нужно обеспечить этим в первую очередь и сразу. Сейчас доступное финансирование — 9 миллионов. Поэтому государству следовало бы обеспечить большее финансирование, чтобы мы могли охватить больше жителей. Не дай бог, чтобы у нас в стране вообще возникла такая ситуация, чтобы в супермаркетах не закончилась еда, и, чтобы эти продукты были доступны каждому… Министерство обороны призывает каждого из нас обеспечить себе «сумку на 72 часа», — говорит Улдис Аугулис, министр земледелия.
Первыми продукты из госрезервов получат так называемые внутренне перемещенные лица (то есть тем, кому пришлось эвакуироваться и оставить свои дома), находящиеся в пансионатах и интернатах и сотрудники служб, занимающиеся ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.
До сих пор государство планировало покупать еду только после наступления кризиса. Теперь продовольствие будут резервировать заранее. Оно будет собственностью государства, а хранится на складах крупнейших производителей. И они к этому готовы уже сейчас.
Все продукты из списка должны производиться исключительно в Латвии и из местного сырья, чтобы не зависеть от поставок в случае закрытия границ или прекращения импорта.
Распределять продуктовые пакеты будут самоуправления. Также местные власти займутся оповещением жителей через все доступные в тот момент каналы — SMS, масс-медиа, соцсети и полицейские громкоговорители…
Вместе с новыми правилами правительство нашло и девять миллионов евро для начала реализации этой программы. Но заработает она не в этом месяце и даже не к концу года. Установленный срок — начало 2028-го.
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