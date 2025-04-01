Госполиция объявила набор в новое подразделение: подробности

-Мой нос что-то чует...

Нет, наши аккаунты в социальных сетях не были взломаны. С гордостью сообщаем, что с сегодняшнего дня в Государственной полиции начнет работать новое структурное подразделение - подразделение кошачьей разведки и борьбы с наркотиками Главного управления криминальной полиции Государственной полиции.

Пока к работе в новом структурном подразделении приступил один оперативный сотрудник - кот Бруно, который единственный из пяти претендентов успешно прошел процесс отбора и справился с психологическими тестами и тестами по физической подготовке, ловко маневрируя через полосу препятствий и точно выявляя тайник с наркотиками.

Привлечение кошек к оперативной работе – логичный следующий шаг, ведь они прекрасные следователи – тихие наблюдатели, способные пробраться в самые неожиданные места и найти даже самые тщательно спрятанные улики. Кроме того, кошки оснащены датчиками ночного видения и тепловыми датчиками.

Бруно уже провел первую проверку безопасности, которая прошла в кабинете главы Государственной полиции. После тщательного расследования мы можем подтвердить, что все в порядке, ничего не обнаружено.

В настоящее время рассматривается возможность внедрения модели сотрудничества «собака-кошка», но наши служебные собаки пока не высказали окончательного мнения по этому вопросу.

От редакции: Не надо бросаться нести своих котов и кошек на кастинг. Напоминаем, что информация опубликована 1 апреля. В День смеха, если что. Хотя, ведь все написанное про кошек - чистая правда...