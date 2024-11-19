«Господин Трамп шлет теплые поздравления Латвии»: Ринкевич пообщался с новоизбранным президентом США

Telefona sarunā ar jaunievēlēto ASV prezidentu Donaldu Trampu apsveicu viņu ar ievēlēšanu amatā, pārrunājām divpusējo aizsardzības un ekonomikas sadarbību, NATO, Krievijas karu pret Ukrainu. Trampa kungs sūta sirsnīgus sveicienus Latvijai 106.dzimšanas dienā!— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 19, 2024
Ринкевич охарактеризовал беседу как превосходную. Он сообщает, что поздравил Трампа с избранием. Главы государств также обсудили двустороннее оборонное и экономическое сотрудничество, вопросы НАТО и войну России против Украины.
«Господин Трамп шлет теплые поздравления Латвии по случаю ее 106-летия», - утверждает Ринкевич.
Заявление президента Латвии в социальной сети Х сразу вызвало интерес среди других пользователей, которые высказали свое мнение по поводу этого звонка Трампу.
- Трамп и Ринкевич. Команда мечты
- Мне бы хотелось поставить лайк этому сообщению, но на этот раз это будет невозможно...
- Бог свидетель, я всегда щадил Ринкевича, - пишет известный специалист по рекламе Эрик Стендзениекс, - Но на этот раз я приведу для сравнения латвийскую версию твита для местного люмпена и восхитительно-восторженную версию на английском языке. Ну что с ними, я даже не хребет прошу, а хотя бы минимальные признаки хордовых.
Нужно признать, что латышская и английская версия действительно несколько отличаются. В частности, в твите на английском о поздравлении Латвии с Днем независимости совсем не упоминается. Но подчеркивается прекрасная дружба между двумя странами и выражается благодарность новоизбранному президенту США.