«Господин Трамп шлет теплые поздравления Латвии»: Ринкевич пообщался с новоизбранным президентом США

Ринкевич охарактеризовал беседу как превосходную. Он сообщает, что поздравил Трампа с избранием. Главы государств также обсудили двустороннее оборонное и экономическое сотрудничество, вопросы НАТО и войну России против Украины.

«Господин Трамп шлет теплые поздравления Латвии по случаю ее 106-летия», - утверждает Ринкевич.

Заявление президента Латвии в социальной сети Х сразу вызвало интерес среди других пользователей, которые высказали свое мнение по поводу этого звонка Трампу.

- Трамп и Ринкевич. Команда мечты

- Мне бы хотелось поставить лайк этому сообщению, но на этот раз это будет невозможно...

- Бог свидетель, я всегда щадил Ринкевича, - пишет известный специалист по рекламе Эрик Стендзениекс, - Но на этот раз я приведу для сравнения латвийскую версию твита для местного люмпена и восхитительно-восторженную версию на английском языке. Ну что с ними, я даже не хребет прошу, а хотя бы минимальные признаки хордовых.

Нужно признать, что латышская и английская версия действительно несколько отличаются. В частности, в твите на английском о поздравлении Латвии с Днем независимости совсем не упоминается. Но подчеркивается прекрасная дружба между двумя странами и выражается благодарность новоизбранному президенту США.