Госконтроль: еврофонды, выделенные бизнесу, Латвия пустила на строительство дорог

Как сообщили в Госконтроле, проанализировав расходование финансирования, доступного в период планирования фондов ЕС на 2014-2020 годы, ревизоры пришли к выводу, что наблюдается недостаточное сотрудничество между самоуправлениями, Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) и регионами планирования, что стало одной из причин, по которой реализованные проекты не привели к увеличений вложений в развитие предпринимательской деятельности.

Ревизоры пришли к выводу, что, осваивая фонды ЕС, самоуправления не всегда проводят всеобъемлющий, основанный на данных и расчетах анализ сферы предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций. При этом в предыдущий период планирования самоуправления использовали средства фондов ЕС, выделенные на развитие предпринимательской деятельности, в основном в строительстве дорог, что не было главным приоритетом программы поддержки.

"Госконтроль не ставит под сомнение тот факт, что инфраструктуру в самоуправлениях нужно приводить в порядок, но нельзя отрицать, что финансирование в большей степени пошло на другие нужды, а не на стимулирование конкурентоспособности предпринимательства, в том числе малых и средних предприятий", - отметил член совета Госконтроля Оскар Эрдманис.

В период планирования фондов ЕС на 2014-2020 годы самоуправлениям впервые были доступны финансовые ресурсы из специфической поддержки приоритетного направления "Конкурентоспособность малых и средних предприятий". Воспользовавшись доступным финансированием, самоуправления реализовали 229 инвестиционных проектов, вложив в общей сложности 490 млн евро, в том числе 294,5 млн евро составило софинансирование ЕС и 195,6 млн евро - национальное финансирование.

Однако лишь 32% проектной деятельности составляют строительство или перестройка зданий, создающие новое пространство для предпринимательской деятельности - место для размещения производства, оборудования и создания новых рабочих мест. Хотя дорожная инфраструктура не выделена в качестве проблемы, требующей приоритетного решения для повышения конкурентоспособности малых и средних предпринимателей, однако фактически наибольшее финансирование было направлено именно на эти цели, отмечает Госконтроль.

"Самоуправлениям в целом было доступно почти полмиллиарда евро, которые можно было вложить в экономический рост, что таким образом привлекло бы частные вложения и увеличило налоговые поступления в бюджеты самоуправлений, однако в ходе ревизии было установлено, что большая часть проектов сейчас имеет отрицательную финансовую отдачу. Госконтроль констатировал, что в проверенных самоуправлениях после реализации проектов ежегодно формируется отрицательный баланс в размере не менее миллиона евро, который при погашении полученных займов может достигать 20,5 млн евро. Учитывая еще совсем недавно констатированную в самоуправлении Резекне недостачу финансовых средств, Госконтроль призывает самоуправления оценить влияние реализуемых проектов на бюджет и в случае необходимости внедрить уменьшающие такой риск меры, чтобы в обозримом будущем самоуправление не оказалось в похожей ситуации", - добавил Эрдманис.

По его словам, стремление самоуправлений концентрироваться на реализации крупных проектов публичной инфраструктуры понятно с учетом затрат на такие проекты, однако во всех документах планирования подчеркивается важность участия в проектах партнеров по сотрудничеству и сопутствующих вложений. Самоуправления имели возможность реализовать проекты в сотрудничестве с коммерсантом и при привлечении частных инвестиций (соучастие), что сократило бы необходимость привлечения публичного финансирования, а посредством более скромного публичного софинансирования можно было бы поддержать больше проектов для развития малых и средних предприятий.

Госконтроль отмечает, что в период планирования 2014-2020 годов Европейская комиссия обратила особое внимание стран-участниц на оценку эффективности публичных инвестиций, что является ответственностью каждой страны ЕС. Но в ходе последней ревизии у Госконтроля возникли опасения, что проекты, реализованные в период планирования фондов ЕС на 2014-2020 годы, в размере 98 675 843 евро, или 20% от общего финансирования, не имели самой высокой возможной продуктивности.

При этом Госконтроль отмечает, что механизм контроля, предусмотренный нормативным регулированием, не полностью обеспечил исключение неэффективных и непродуктивных инвестиционных проектов. На данный момент нескольким объектам до сих пор не удалось найти арендаторов. Одной из причин такой ситуации являются недостатки в стратегиях самоуправлений по планированию развития, в которых не всегда возможно идентифицировать основанную на данных и расчетах оценку проблематики сферы предпринимательской деятельности.

Отбор идей проектов проходил в несколько этапов, и этот процесс отбора обеспечивался Координационным советом по региональному развитию, в состав которого не вошло ЛАИР. ЛАИР не было вовлечено и в процесс реализации муниципальных инвестиционных проектов и проведения аукционов на объекты аренды, в результате недостаточное сотрудничество регионов планирования, ЛАИР и муниципалитетов помешало привлечению частных инвестиций в регионы.

Ответственность за реализацию проектов, недостаточно способствовавшую предпринимательской деятельности и привлечению инвестиций в муниципалитеты, фактически лежит на всех вовлеченных сторонах - муниципалитетах, регионах планирования, Координационном совете по региональному развитию, Министерстве умного управления и регионального развития (МУУРР) и Центральном агентстве финансов и договоров, считают в Госконтроле.

По мнению Госконтроля, вопреки изначально запланированному, на региональном уровне не достигнуто соглашение и в документах по планированию развития не определена экономическая специализация регионов и самоуправлений, или профилирование в сферах предпринимательской деятельности. Такой подход позволил бы планировать и использовать доступное финансирование для экономического роста самоуправления в соответствии с его сильными сторонами. Таким образом была бы снижена негативная конкуренция в регионах и самоуправлениях за инвестиции и рабочую силу.

Сейчас роль регионов планирования в сфере предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций формальна и не дает ощутимой добавленной стоимости самоуправлениям в стимулировании предпринимательской деятельности и привлечении инвестиций, однако регионам планирования следовало бы обеспечить хотя бы консультативную поддержку и практические переговоры по привлечению потенциальных инвесторов, считает Госконтроль.

По мнению ревизоров, сотрудничество ЛАИР с самоуправлениями следует улучшить, чтобы способствовать более активному притоку иностранных инвестиций в народное хозяйство.

"Госконтроль ожидает, что ЛАИР станет союзником в повседневной работе самоуправлений: будет обеспечивать актуальную информацию и данные, оказывать консультативную поддержку и напрямую участвовать в реализации потенциальных инвестиционных проектов", - заявил Эрдманис.

Самоуправлениям, МУУРР и ЛАИР дано десять рекомендаций для исправления ситуации, в том числе это систематический мониторинг установленных в сфере предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций контрольных показателей, координирующая роль ЛАИР в разработке плана действий и рамок для развития сотрудничества с самоуправлениями, в том числе посредством централизованного использования государственной платформы для развития бизнеса "business.gov.lv".

Кроме того, по мнению Госконтроля, следует сократить "негативную конкуренцию" между самоуправлениями, способствуя обмену примерами добросовестной практики и опытом о преимуществах и перспективных возможностях экономической специализации самоуправлений, с целью укрепления их экономического роста.