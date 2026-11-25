По ЕС в целом годовой рост цен замедлился с 31,4% в сентябре до 29,5% в октябре. В августе он составлял 23,8%. При этом в 19 странах годовой рост в октябре оказался выше, чем в оба предыдущих месяца.
У балтийских соседей Латвии горючее подорожало ещё сильнее. Эстония заняла первое место в ЕС с ростом на 44,1%, Литва — третье с 42,3%. Между ними оказалась Болгария, где цены выросли на 42,8%.
Ещё в 11 странах ЕС, включая Латвию, рост превысил 30%. Среди них показатель варьировался от 31% в Хорватии до 36,6% в Люксембурге и Финляндии. Меньше всего цены выросли в Венгрии — на 11,3%, Ирландии — на 21,5% и Польше — на 21,9%.
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