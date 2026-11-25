У балтийских соседей Латвии горючее подорожало ещё сильнее. Эстония заняла первое место в ЕС с ростом на 44,1%, Литва — третье с 42,3%. Между ними оказалась Болгария, где цены выросли на 42,8%.

Ещё в 11 странах ЕС, включая Латвию, рост превысил 30%. Среди них показатель варьировался от 31% в Хорватии до 36,6% в Люксембурге и Финляндии. Меньше всего цены выросли в Венгрии — на 11,3%, Ирландии — на 21,5% и Польше — на 21,9%.