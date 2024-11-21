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Город Днепр был атакован ракетами разного типа, среди них — межконтинентальная баллистическая

© BBC 21 ноября, 2024 12:32

Мир 0 комментариев

Воздушные силы Украины сообщили, что сегодня под утро город Днепр был атакован ракетами различного типа. Среди них — межконтитентальная баллистическая ракета, аэробаллистическая ракета «Кинжал» и семь крылатых ракет Х-101.

В результате работы систем ПВО удалось сбить шесть ракет Х-101. «По другим ракетам — без существенных последствий», — говорится в ежедневной сводке Воздушных сил Украины.

Ранее сегодня глава Днепропетровской ОВА говорил, что в результате российского массированного ракетного удара в Днепре есть разрушения на некоем промышленном предприятии и пожары в двух местах.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью. Там разрушена котельная и выбиты окна, по людям информация уточняется, добавил он.

Российское Минобороны информацию о ракетной атаке по Днепру не комментировало.

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