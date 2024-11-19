Гонщик на Южном мосту: мотоциклист разогнался до 157 км/ч и дорого заплатил за это (ВИДЕО)

15. novembrī ap pulksten diviem dienā Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību, fiksēja kādu ️motocikla “BMW” vadītāju, kurš ar 157 km/h brauca pa Dienvidu tiltu: https://t.co/Sq6i0nvyzF pic.twitter.com/gX5zHkgk4f— Valsts policija (@Valsts_policija) November 19, 2024
Водитель мотоцикла двигался в направлении от улицы Баускас в сторону улицы Латгалес со скоростью 157 км/ч. Следует отметить, что разрешенная скорость движения на данном участке дороги составляет 70 км/ч, и лихой гонщик превысил скорость движения более чем на 80 км/ч.
В итоге полицейским удалось остановить стремительного водителя транспортного средства, и он был привлечен к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения. На незадачливого гонщика был наложен штраф в размере 1400 евро, а также он лишился водительских прав на 12 месяцев.