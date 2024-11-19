Гонщик на Южном мосту: мотоциклист разогнался до 157 км/ч и дорого заплатил за это (ВИДЕО)

Водитель мотоцикла двигался в направлении от улицы Баускас в сторону улицы Латгалес со скоростью 157 км/ч. Следует отметить, что разрешенная скорость движения на данном участке дороги составляет 70 км/ч, и лихой гонщик превысил скорость движения более чем на 80 км/ч.

В итоге полицейским удалось остановить стремительного водителя транспортного средства, и он был привлечен к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения. На незадачливого гонщика был наложен штраф в размере 1400 евро, а также он лишился водительских прав на 12 месяцев.