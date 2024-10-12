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Гомберг — о памятнике Барклаю де Толли: «Что касается скульптуры, я готов ее забрать»

© Латвийское радио 4 12 октября, 2024 14:04

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Комиссия по финансам и управлению Рижской думы поддержала демонтаж и перенос памятника российскому полководцу Барклаю де Толли в парке Эспланады. Окончательное решение о демонтаже памятника должна будет принять Рижская дума. Отреставрированная копия статуи Барклая де Толли была подарена столице предпринимателем Евгением Гомбергом. Он заявил на Латвийском радио 4, что готов забрать статую обратно.

Теоретически, еще заседание всей думы впереди, но скорее всего, его исход предрешен, сказал бизнесмен в передаче «Подробности».

«Что касается скульптуры, то я вполне готов ее забрать. Она прекрасно впишется  у меня в Юрмале неподалеку от Петра I, но в другом углу. Почему бы нет? В конце концов, она представляет достаточно большую материальную ценность. Насильно мил не будешь!

Чего действительно жалко — жалко постамента. Потому что они (депутаты комитета РД. — Прим LSM+) сообразили, что постамент является памятником сам по себе — из-за надписи. Ну, и  нацелились его убрать. Я, честно говоря, не думал, что им это удастся, потому что  постамент стоит там уже 110 лет, и пять поколений рижан к нему привыкли. Жалко, потому что это был такой красивый уголок Риги, а теперь там останется только клумба.  

Что смешно — Рижская дума идет полностью на поводу у российского посольства. Где российское посольство возлагает цветы — те места сразу пропаганда российского империализма, и их надо сносить. Я всё думаю: не додумается ли посольство возлагать цветы к памятнику Карлису Улманису. Им там достаточно через дорогу перейти, и каждое 17 июня — "спасибо господину Улманису, что позволил нашим войскам без крови войти в Латвию и вообще хорошо с нами сотрудничал". Что, тогда придется памятник Улманису сносить?»

Гомберг сообщил, что готов обсудить расторжение договора дарения с думой, но в юридически правильном ключе:

«Плюс я, конечно, если они 15 октября решат вот так расторгнуть договор (о памятнике Барклаю), это дело обжалую, потому что гражданский кодекс просто запрещает расторгать договор односторонне. Посмотрим, что из этого выйдет. Договор дарения, который мы заключили с Рижской думой, они собираются в одностороннем порядке сломать, просто разорвать. Причем я же им писал, что в принципе не возражаю, но для этого мы должны сесть за стол и подписать изменения к этому договору». 

Как писал LSM+, комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам 10 октября поддержал также демонтаж памятников писателям Андрею Упитису, Судрабу Эджусу и памятника на братской могиле, посвящённого солдатам Российской империи, погибшим в битве 1701 года — защитникам Луцавсалы.

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