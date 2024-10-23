Голуби хуже бомжей, уже гадят прямо на головы: крик отчаяния рижанки

"Здравствуйте! Я обращаюсь к вам, потому что больше не могу это терпеть!!! У MiniRimi на Бривибас рядом "Ригас модес" постоянно кормят голубей, в результате чего все вокруг завалено птичьим пометом, останками мертвых птиц, хлебом и крупами, всевозможной едой.

Кормят в основном бездомные и две конкретные бабули, которых часто можно увидеть в этом районе. Голуби очень многочисленны и склонны испражняться на людей. Мне не жалко, что люди так выражают свою любовь к голубям, но, к сожалению, жителям этого района они доставляют немало боеспокойства».



На сайте manabalss.lv уже во второй раз подана инициатива об административной ответственности за подкормку птиц в Риге. «Из-за подкормки птиц страдают балконы и припаркованные во дворах автомобили, у прохожих портится одежда, а дворы и скамейки покрыты птичьим пометом», - поясняет инициатор. Рижская муниципальная полиция сообщает, что в настоящее время в центре города не существует реального запрета на кормление птиц, и подобных жалоб не поступало.