Сбой в e-veselība. У системы электронного здравоохранения возникли непредвиденные проблемы

"Большая семерка" (G7) "самым решительным образом осуждает безответственную и угрожающую ядерную риторику России, а также ее позицию стратегического запугивания". Об этом говорится в заявлении глав МИД стран "семерки" по итогам встречи во Фьюджи в Италии во вторник, 26 ноября, сообщает Deutsche Welle