Сбой в e-veselība. У системы электронного здравоохранения возникли непредвиденные проблемы

Во вторник произошли нарушения в работе электронного здравоохранения, сообщает агентство LETA.
В Национальной службе здравоохранения поясняют, что есть проблема с подключением к системе, но проблема решается.
Во вторник было прервано подключение к системе электронного здравоохранения e-veselība.
Во вторник произошли нарушения в работе электронного здравоохранения, сообщает агентство LETA.
В Национальной службе здравоохранения поясняют, что есть проблема с подключением к системе, но проблема решается.
Российские войска продвигаются вперед на востоке Украины, добившись значительных успехов в западной части Донецкой области. Как отмечают в ISW, это может позволить им наступать на Днепропетровскую и Запорожскую области, сообщает Euronews.
Российские войска продвигаются вперед на востоке Украины, добившись значительных успехов в западной части Донецкой области. Как отмечают в ISW, это может позволить им наступать на Днепропетровскую и Запорожскую области, сообщает Euronews.
В программе TV24 “Dienas personība" начальник Государственной полиции Армандс Рукс рассказал о новой инициативе – ввести идентификационные номера на форме полицейских. Такой подход позволит идентифицировать сотрудников полиции, одновременно защищая их личную конфиденциальность и безопасность, особенно в свете растущей ненависти к сотрудникам правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.
В программе TV24 “Dienas personība" начальник Государственной полиции Армандс Рукс рассказал о новой инициативе – ввести идентификационные номера на форме полицейских. Такой подход позволит идентифицировать сотрудников полиции, одновременно защищая их личную конфиденциальность и безопасность, особенно в свете растущей ненависти к сотрудникам правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.
В Латвии квартиры и семейные частные дома продаются по невероятно низким, не соответствующим рыночной стоимости ценам. Об этом сообщили в компании "Latio", изучив сделки, заключенные в октябре этого года.
В Латвии квартиры и семейные частные дома продаются по невероятно низким, не соответствующим рыночной стоимости ценам. Об этом сообщили в компании "Latio", изучив сделки, заключенные в октябре этого года.
Директор Рижского Русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк во время своего выступления на ежегодном вручении премий лучшим театральным деятелям - "Ночь лицедеев" (Spēlmaņu nakts) - решила спеть по-русски, чем вызвала ужасную волну критики в соцсетях.
Директор Рижского Русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк во время своего выступления на ежегодном вручении премий лучшим театральным деятелям - "Ночь лицедеев" (Spēlmaņu nakts) - решила спеть по-русски, чем вызвала ужасную волну критики в соцсетях.
"Большая семерка" (G7) "самым решительным образом осуждает безответственную и угрожающую ядерную риторику России, а также ее позицию стратегического запугивания". Об этом говорится в заявлении глав МИД стран "семерки" по итогам встречи во Фьюджи в Италии во вторник, 26 ноября, сообщает Deutsche Welle
"Большая семерка" (G7) "самым решительным образом осуждает безответственную и угрожающую ядерную риторику России, а также ее позицию стратегического запугивания". Об этом говорится в заявлении глав МИД стран "семерки" по итогам встречи во Фьюджи в Италии во вторник, 26 ноября, сообщает Deutsche Welle
В Конституционном суде возбуждено дело об использовании языков национальных меньшинств в общественных масс-медиа Латвии, сообщает суд. Оспорено соответствие такой практики преамбуле и ст. 4-й Сатверсме, подчеркивает LSM+.
В Конституционном суде возбуждено дело об использовании языков национальных меньшинств в общественных масс-медиа Латвии, сообщает суд. Оспорено соответствие такой практики преамбуле и ст. 4-й Сатверсме, подчеркивает LSM+.
Консорциум из пяти европейских предприятий оборонной промышленности и Европейская комиссия подписали договор о выделении 41 млн евро на проект по производству модульных снарядов "ROLLO", сообщили агентству ЛЕТА в ООО "Государственная оборонная корпорация" (ГОК).
Консорциум из пяти европейских предприятий оборонной промышленности и Европейская комиссия подписали договор о выделении 41 млн евро на проект по производству модульных снарядов "ROLLO", сообщили агентству ЛЕТА в ООО "Государственная оборонная корпорация" (ГОК).