Глобальный сбой: железнодорожные шлагбаумы и светофоры взбунтовались по всей стране

Такая система введена, чтобы обеспечить безопасность движения в аварийных ситуациях. Движение автотранспорта на переездах организовывали сотрудники LDz, а поезда двигались со сниженной скоростью.

Техническая неисправность была выявлена около 10:30. Она стала причиной нарушения работы железнодорожных переездов во многих регионах Латвии, а некоторые пассажирские поезда опаздывали на 10-17 минут.

Сбои продолжались около двух часов. Сейчас системы переведены во временный режим работы, чтобы обеспечить движение поездов и полноценную работу переездов.

В ночь на пятницу, 22 ноября, LDz планирует обновить систему передачи данных, чтобы предотвратить сбои в дальнейшем.