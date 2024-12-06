Главное — цены? Что ищут латвийцы в турах по Белоруссии

В конце ноября отраслевая ассоциация встретилась с представителями МИД и призвала их больше говорить об упомянутых рисках. Ни одна из вовлеченных сторон не видит механизмов ограничения этих поставщиков услуг.

Куда поехать отдохнуть во время предстоящих в конце года долгих выходных? В Белоруссию, рекомендуют турфирмы Даугавпилса. Несколько компаний продолжают организовывать поездки в белорусские города и санатории.

Посмотреть Минск и покататься на упряжках с хаски, полечиться у стоматолога или даже отдохнуть в армейском санатории. В предложение входят не только шопинг или оздоровительный туризм, но и возможность увидеть "величие" современной Белоруссии - церковь, капсулу в фундамент которой заложил Александр Лукашенко, дельфинарий.

Но как насчет безопасности? Руководители турфирм "Mari" и "Gertruda tour" от интервью Латвийскому телевидению отказались. "Главное - цены, там все дешевле. Санатории дешевле. Экономическое положение людей не такое хорошее, и они действительно едут за... за здоровьем", - заявила телевидению владелица "Gertruda tour" Ольга Богданова.

(Lsm.lv)