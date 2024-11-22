Главная тайна нашего госуправления, раскрытая ненароком — буквально парой фраз

Pietiek снабдил статью заголовком «Как вы можете даже представить себе увольнение одного из нас, стратегических коммуникаторов в государственной администрации, с нашей зарплатой в 5 000 евро в месяц!» с приложением зарплатной ведомости – видимо, г-на Бамбалса.

Но мы не будем считать деньги в чужом кармане (хотя, по справедливости, деньги то наши – налогоплательщиков), а лучше обратим внимание на один абзац текста, который по своим художественным достоинствам поднимается до прозы Лескова или братьев Каудзите. А уж по информативности...

Речь вот о чем. «В последнее время слишком частно должностные лица и различные «эксперты» обвиняют «плохую коммуникацию» во всевозможных проблемах. А прямо и косвенно – самих коммуникаторов в государственном управлении, - сетует г-н Бамбалс. - Звучали даже предложения уволить не менее двух третей коммуникаторов в органах государственной власти. Пусть-де чиновники и руководители учреждений коммуницируют с обществом сами».

И далее приоткрывает завесу над внутренней кухней коммуникации:

«Например, руководство учреждения, надеясь, что интерес СМИ и общественности к какому-либо заявлению или скандалу утихнет, откладывает принятие решения и хранит молчание. Через несколько дней СМИ и общественность (предсказуемо!) подвергают его резкой критике за несвоевременную коммуникацию. Кто виноват? Коммуникатор. Или два органа власти одновременно делают противоречащие друг другу публичные заявления, не согласовывая свои действия. Опять «плохая коммуникация». Или одно подразделение не общается с другим подразделением в рамках одного и того же учреждения. «Плохая коммуникация». А вот должностное лицо не может воспроизвести на телевидении тезисы, подготовленные коммуникатором, потому что небрежно пролистал их уже в последний момент, надеясь, что и так «выкрутится». Не выкрутился. Снова виновата плохая коммуникация».

Обратите внимание, как построен этот абзац. Первые три примера госуправления являют нам трагическое крещендо – градус идиотизма все нарастает и нарастает. Правая рука уже не знает, что творит левая, а потом и пальцы одной руки отказываются взаимодействовать... Читатель в недоумении: да что у нас творится с государственным организмом? И вот наступает кульминация, когда должностное лицо даже не может воспроизвести заранее подготовленные тезисы...

Тут перед читателем открывается бездна, в которую он кидает вопросы:

А что это за должностное лицо, которое не может самостоятельно, без подсказок озвучить тезисы, относящиеся к его профильной должности? Как он вообще на эту должность попал и чем там занимается? И если тезисы за него готовит некий коммуникатор, то может им поменяться местами? Коммуникактор пусть поработает на ответственной должности, а чиновник ещё подучится – в университете там, или в школе.

Нет, серьезно: как такое возможно, что должностное лицо не может ответить на вопросы, непосредственно относящиеся к его должности? Но поскольку в тексте Pietiek ответов нет, читателю приходится размышлять самому. И тут выясняется, что набор ответов довольно ограничен.

1)Должностное лицо попало на должность по большому блату, ничего не понимая в порученном ему деле, поэтому старается сидеть тихо и ничего на столе руками не трогать – как турист на космическом корабле.

Тут все понятно: что же турист может рассказать о работе двигателя "шаттла" кроме «ни бе, ни ме, ни кукареку»? Его дело - любоваться видами из окна, и все отличие, что реальный турист сам платит за это деньги, а нашему "туристу" платят - и как правило, неплохо.

2)Должностное лицо попало на должность с помощью волосатой лапы, но вовсе не для того, чтобы отправлять свои должностные обязанности. А для того, чтобы продвигать линию партии, интриговать, а главное – придумывать разные схемы, с помощью которых регулярно пополняется негласный список латвийских миллионеров. И вот в чаду этой тяжкой работы он чувствует, что его трясут за плечо; он поднимает осоловелые глаза и слышит: там, это... надо с народом пообщаться.

Тут тоже все понятно: не о «схемотозах» же своих ему с народом говорить. Нужна помощь профессионала, который придумает – что и как рассказать возбужденным налогоплательщикам о своих неустанных трудах на их же благо.

Так через один меткий образ г-н Бамбалс раскрыл нам главную тайну госуправления нашей страны, а именно: почему при росте госаппарата не наблюдается аналогичного роста эффективности управления и сопутствующего ему экономического роста? Да вот потому – потому что иным должностным лицам без заранее подготовленных тезисов и рассказать то о своей работе нечего. Плывут-с. И подозреваем, что таких лиц становится все больше и больше.

Добивался ли автор такого эффекта сознательно, или это получилось не нарочно, но в данном случае никто не упрекнет его в плохой коммуникации - на сей раз она удалась на славу.

***

А тем временем LETA сообщает:

В Государственной канцелярии будут объединены департамент коммуникации и департамент стратегической коммуникации. Никто из работников департаментов не лишится работы, но некоторые сотрудники решили покинуть должности, протестуя против изменений, сообщил директор Госканцелярии Райвис Кронбергс.

ак сообщил Кронбергс, приступив к работе Госканцелярии и изучив ее структуру, он понял, что нужны изменения с точки зрения управления и эффективности. "В Государственной канцелярии было два отдела коммуникации, которые делили компетенции между собой (...). Мне это показалось очень странным, поэтому я объединил их в один", - сказал руководитель канцелярии.

Новый департамент начнет работу 2 декабря и будет называться департаментом стратегической коммуникации и координации. Он сообщил, что директор департамента коммуникации Илзе Павлова не согласилась со структурными реформами и решила покинуть свой пост. Реформа предусматривала, что никто из сотрудников не потеряет работу. "Однако уход Илзе Павловой повлек за собой уход и других людей из ее команды", - сказал Кронбергс.

...Вот к чему приводят поспешные, непродуманные реформы. Ведь ежу же понятно, что департамент коммуникации и департамент стратегической коммуникации - это совершено разные департаменты. И вместо того, чтобы создать третий департамент - оперативно-тактической коммуникации - производится слияние. И люди уходят...