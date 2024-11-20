Главная роль «современного искусства» — приучить людей доверять «экспертам», а не себе: Точс о городских шедеврах

«Тебе кажется, что это «последнее дер**о, но ты же не эксперт! Эксперты говорят, что это - искусство! И правильно то, что говорят эксперты, а не те, кто экспертом не является, все равно что человек видит и думает. Держи свои мысли при себе! Когда целое поколение приучают к такому «экспертному мышлению», можно легко внушить публике что угодно в любой другой области, нужны только эксперты, которые скажут то, что нужно.

Думаю, именно поэтому так называемая мировая элита так стремится распространить «современное искусство» и заставляет людей говорить о нём.

В то же время это выгодное занятие для приближенных ко двору - создай любой мусор и продай его за большие деньги, если есть соответствующая экспертная оценка его стоимости. Или можно почистить городской бюджет и сказать, что искусство - это дорого! Тебе это «дер**о на палочке» кажется слишком дорогим, но ты же не эксперт!», - пишет Точс.

Напомним, что критикуемые местными жителями арт-объекты в Кенгарагсе обошлись Риге в 41 200 евро (мы писали об этом здесь).

А стоимость девяти объектов фестиваля света Staro Rīga, который тоже критиковали (мы писали об этом здесь), обошлась налогоплательщикам в 205 000 евро.