Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 20. Ноября Завтра: Anda, Andina

Главная роль «современного искусства» — приучить людей доверять «экспертам», а не себе: Точс о городских шедеврах

Редакция PRESS 20 ноября, 2024 11:51

Важно 0 комментариев

LETA

Возможно, главная роль «современного искусства» заключается в том, чтобы приучить людей доверять «экспертам», а не собственным мыслям, размышляет в соцсетях публицист Сандрис Точс.

«Тебе кажется, что это «последнее дер**о, но ты же не эксперт! Эксперты говорят, что это - искусство! И правильно то, что говорят эксперты, а не те, кто экспертом не является, все равно что человек видит и думает. Держи свои мысли при себе! Когда целое поколение приучают к такому «экспертному мышлению», можно легко внушить публике что угодно в любой другой области, нужны только эксперты, которые скажут то, что нужно.

Думаю, именно поэтому так называемая мировая элита так стремится распространить «современное искусство» и заставляет людей говорить о нём.

В то же время это выгодное занятие для приближенных ко двору - создай любой мусор и продай его за большие деньги, если есть соответствующая экспертная оценка его стоимости. Или можно почистить городской бюджет и сказать, что искусство - это дорого! Тебе это «дер**о на палочке» кажется слишком дорогим, но ты же не эксперт!», - пишет Точс.

Напомним, что критикуемые местными жителями арт-объекты в Кенгарагсе обошлись Риге в 41 200 евро (мы писали об этом здесь).

А стоимость девяти объектов фестиваля света Staro Rīga, который тоже критиковали (мы писали об этом здесь), обошлась налогоплательщикам в 205 000 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не лучше ли было взять латвийского дизайнера в данной геополитической ситуации? Александр Васильев о предложении ЛНО

Важно 12:41

Важно 0 комментариев

Историк моды Александр Васильев дал интервью литовскому порталу Delfi, в котором, среди прочего, рассказал, что работает на восстановлением оформления к балету "Щелкунчик" на сцене Рижской национальной оперы. 

Историк моды Александр Васильев дал интервью литовскому порталу Delfi, в котором, среди прочего, рассказал, что работает на восстановлением оформления к балету "Щелкунчик" на сцене Рижской национальной оперы. 

Читать
Загрузка

«Есть ли бизнесмены, готовые рискнуть богатством ради Латвии?» Андрис Булис

Для настроения 12:34

Для настроения 0 комментариев

«Для меня самым важным было то, что Томсонс, человек богатый, со статусом, не побоялся рискнуть всем своим состоянием ради проведения праздника песни — а это было довольно авантюрной затеей. Не знаю, есть ли сегодня такие бизнесмены, готовые рискнуть своим богатством ради Латвии», - так говорит о своем герое актер Андрис Булис, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Земля, которая поет» (Zeme, kas dzied), посвященный истории Вселатвийского праздника песни.

«Для меня самым важным было то, что Томсонс, человек богатый, со статусом, не побоялся рискнуть всем своим состоянием ради проведения праздника песни — а это было довольно авантюрной затеей. Не знаю, есть ли сегодня такие бизнесмены, готовые рискнуть своим богатством ради Латвии», - так говорит о своем герое актер Андрис Булис, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Земля, которая поет» (Zeme, kas dzied), посвященный истории Вселатвийского праздника песни.

Читать

США передадут Украине противопехотные мины

Мир 12:26

Мир 0 комментариев

Действующий президент Джо Байден дал разрешение на передачу Украине противопехотных мин, чтобы замедлить продвижение российских войск на фронте, сообщил Би-би-си источник в американском оборонном секторе. Пожелавший остаться анонимным чиновник рассказал, что США поставят Киеву мины уже в ближайшее время. При этом, по его словам, Украину попросили не использовать такие боеприпасы в плотно заселенных районах.

Действующий президент Джо Байден дал разрешение на передачу Украине противопехотных мин, чтобы замедлить продвижение российских войск на фронте, сообщил Би-би-си источник в американском оборонном секторе. Пожелавший остаться анонимным чиновник рассказал, что США поставят Киеву мины уже в ближайшее время. При этом, по его словам, Украину попросили не использовать такие боеприпасы в плотно заселенных районах.

Читать

США закрыли на день посольство в Киеве из-за угрозы атаки

Мир 12:25

Мир 0 комментариев

США решили закрыть посольство в Киеве в среду 20 ноября, после того как получили информацию о возможной «серьезной воздушной атаке».

США решили закрыть посольство в Киеве в среду 20 ноября, после того как получили информацию о возможной «серьезной воздушной атаке».

Читать

Reuters: Путин не пойдет на территориальные уступки, но может согласиться на заморозку по линии фронта

Мир 12:24

Мир 0 комментариев

Российский президент Владимир Путин готов обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом прекращение огня в Украине, но он не пойдет на значительные территориальные уступки. Также для него принципиален отказ Киева от вступления в НАТО, пишет Reuters со ссылкой на пятерых бывших и действующих российских чиновников. По данным агентства, они знакомы с позицией Кремля.

Российский президент Владимир Путин готов обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом прекращение огня в Украине, но он не пойдет на значительные территориальные уступки. Также для него принципиален отказ Киева от вступления в НАТО, пишет Reuters со ссылкой на пятерых бывших и действующих российских чиновников. По данным агентства, они знакомы с позицией Кремля.

Читать

Волосатые лапы, сломанные хребты и дымящиеся кишки: современный образ Лачплесиса поразил латвийцев

Для настроения 12:21

Для настроения 0 комментариев

Недавно в эфире Латвийского Радио 1 прозвучала литературно-музыкальная композиция на стихи Карлиса Вердиньша, посвященные герою латвийского национального эпоса Лачплесису. Услышанное вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях, особенно среди патриотично настроенных латвийцев.

Недавно в эфире Латвийского Радио 1 прозвучала литературно-музыкальная композиция на стихи Карлиса Вердиньша, посвященные герою латвийского национального эпоса Лачплесису. Услышанное вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях, особенно среди патриотично настроенных латвийцев.

Читать

Последовали примеру Maxima? Еще одна торговая сеть закроет все свои магазины на один день

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

Все магазины Lidl в Латвии будут закрыты в первый день Нового года, 1 января, сообщили агентству LETA представители SIA "Lidl Latvija".

Все магазины Lidl в Латвии будут закрыты в первый день Нового года, 1 января, сообщили агентству LETA представители SIA "Lidl Latvija".

Читать