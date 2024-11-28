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Глава разведслужбы ФРГ: Россия готовится к войне с Западом

© Deutsche Welle 28 ноября, 2024 09:56

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Россия продолжает готовиться к реальной военной конфронтации со странами Запада, но перед этим может попытаться добиться разобщенности между членами НАТО, считает Бруно Каль.

Россия продолжает готовиться к реальной военной конфронтации со странами Запада, но перед этим может попытаться добиться разобщенности между членами Североатлантического альянса (НАТО), считает президент Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl). Полномасштабному нападению РФ будут предшествовать локальные операции, призванные проверить устав НАТО на прочность, заявил Каль, выступая в среду, 27 ноября, на мероприятии, организованном Немецким обществом внешней политики.

Речь идет о том, что Москва попытается подорвать обязательства по оказанию непосредственной военной помощи членам НАТО, закрепленные в 5-й статье устава оборонительного альянса. Высокопоставленные российские чиновники обдумывают, как создать "чрезвычайную ситуацию" для одной из стран НАТО, при которой другие члены альянса не стали бы "реагировать соответствующим образом", пояснил Каль. В качестве примера глава BND назвал возможное "кратковременное нападение" на норвежский архипелаг Шпицберген с целью "территориальной расчистки". У России на Шпицбергене есть особые права, но в то же время в последние годы политика Осло в отношении иностранцев на архипелаге ужесточилась.

Другая возможность локального вмешательства РФ, по мнению Бруно Каля, - конфликт со странами Балтии под предлогом защиты местных русскоязычных меньшинств. Если статья 5-я устава НАТО не будет задействована при подобных конфликтах, НАТО как оборонительный альянс ждет провал - эту цель и преследует РФ, считает глава BND. "Если обязательство по оказанию помощи окажется неэффективным, Россия может расширить свое влияние в Европе посредством агрессивной силовой политики", - предупредил он.

Глава BND: Россия будет готова к войне с Западом к 2030 году

Глава немецкой разведслужбы вновь повторил, что Россия уже к концу текущего десятилетия будет располагать достаточными ресурсами для прямой военной конфронтации со странами Запада. Впервые он высказал такое мнение, выступая в октябре в бундестаге на заседании, посвященном контролю за деятельностью спецслужб в ФРГ.

Кремль влияет на политические силы правого и левого флангов в Германии, которые "наивно повторяют то, что исходит из Москвы", отметил Каль. Он посетовал, что это не только влияет на выборы различного уровня в Германии, на которых в 2024 году добивались успеха правые и левые популисты, но и усугубляет раскол в политическом ландшафте ФРГ.

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