Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

Глава офиса президента Украины встретился с командой Трампа. WSJ: Киев «планирует сообщить о готовности к миру»

© Meduza.io 5 декабря, 2024 13:16

Мир 0 комментариев

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа — Майком Уолцем, предложенным на пост советника по нацбезопасности и Китом Келлогом, претендентом на пост спецпосланника по России и Украине. Об этом пишут Reuters и The Wall Street Journal со ссылками на источники.

Собеседники Reuters не приводят подробностей встречи украинской делегации с командой Трампа.

По данным WSJ, к обсуждениям также присоединился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. До этого, как пишет издание, Ермак также встретился во Флориде с Сьюзи Уайлс, которая при Трампе возглавит аппарат Белого дома.

По словам источников WSJ, Ермак посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. Украина, как пишет WSJ, «планирует сообщить о своей готовности к миру». «Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины», — сказал собеседник издания, знакомый с планами Киева.

В переходной команде Трампа не ответили на запрос о комментарии, пишет Reuters.

В Киеве приглашение Украины в НАТО считают одним из ключевых пунктов предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским «плана победы». Однако после избрания Дональда Трампа Зеленский допустил, что «горячая фаза» войны может быть завершена, если «под зонтик НАТО» будет взята контролируемая Киевом украинская территория. При этом он уточнил, что страну невозможно пригласить в альянс частично, без оккупированных территорий, которые Киев будет стремиться «вернуть дипломатическим путем».

Перед встречей министров иностранных дел стран НАТО 3–4 декабря Reuters писал, что cреди 32 членов НАТО нет «никаких признаков» консенсуса по поводу приглашения Киева в альянс. МИД Украины заявил, что Киев откажется от любых альтернативных членству форматов.

По данным Reuters, сейчас в команде Трампа обсуждаются три основных предложения по миру в Украине: от Кита Келлога, от Джея Ди Вэнса и от бывшего посла США в Германии и бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла. Все они исключают членство Украины в НАТО в ближайшее время.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 32 реакций
Комментарии (0) 32 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать