Глава МИД КНДР приехала в Москву

На Западе и в Южной Корее полагают, что Москва и Пхеньян обсуждают отправку военных специалистов из КНДР в Россию и что́ Северная Корея может получить в обмен на это.

Москва и Пхеньян опровергают сообщения о том, что северокорейские специалисты воюют на стороне Кремля. На Западе углубление партнёрства между двумя странами вызывает все большую озабоченность.

В Южной Корее предупреждают, что могут начать оказывать Киеву полномасштабную военную поддержку в ответ на действия соседей.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военное сотрудничество «подрывает мир и безопасность на Корейском полуострове и является опасной эскалацией войны в Украине».