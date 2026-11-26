Несколько руководителей конкурирующих компаний в сфере ИИ, в том числе из Meta, подчеркивали важность защиты способности людей самостоятельно принимать решения по мере развития технологий. Комментарии Амодеи последовали за публикацией Axios этой недели, в которой утверждалось, что руководство Anthropic считает, что человечество должно «сдаться» и передать часть полномочий по принятию решений сверхразумным системам ИИ.

«Нет, я не считаю, что мы должны „отказаться от человеческой свободной воли“ в пользу ИИ-систем, и абсурдно утверждать, что я так думаю», написал Амодеи в длинном посте в X. «Мы никогда не должны приносить легитимность или самоопределение в жертву эффективности или безопасности», добавил он.