В среду генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи опроверг, что он хочет, чтобы человечество уступило свою свободную волю искусственному интеллекту, на фоне недавней завуалированной критики со стороны других технологических руководителей.
Несколько руководителей конкурирующих компаний в сфере ИИ, в том числе из Meta, подчеркивали важность защиты способности людей самостоятельно принимать решения по мере развития технологий. Комментарии Амодеи последовали за публикацией Axios этой недели, в которой утверждалось, что руководство Anthropic считает, что человечество должно «сдаться» и передать часть полномочий по принятию решений сверхразумным системам ИИ.
«Нет, я не считаю, что мы должны „отказаться от человеческой свободной воли“ в пользу ИИ-систем, и абсурдно утверждать, что я так думаю», написал Амодеи в длинном посте в X. «Мы никогда не должны приносить легитимность или самоопределение в жертву эффективности или безопасности», добавил он.
Дискуссия о человеческом выборе разгорелась после того, как Anthropic на прошлой неделе заявила, что ее модель ИИ Claude помогла решить то, что широко считается «самой большой математической задачей всех времен».
Эта новость побудила главного руководителя направления ИИ в Meta Александра Ванга в воскресенье предупредить в X, что это математическое достижение означает «начало значительных изменений» в том, как люди взаимодействуют с технологией. Он добавил: «Мы не должны спокойно относиться к „передаче“ общества ИИ».
Опасения, что инструменты ИИ могут выйти из-под человеческого контроля, преследуют Силиконовую долину после серии инцидентов этим летом, включая взлом платформы Hugging Face автономными агентами ИИ, разработанными OpenAI.
Ранее Амодеи уже делал заявления, из которых следовало, что люди должны быть готовы отказаться от части автономии в пользу ИИ. В феврале он сказал изданию The New York Times, что в «жизненно важных, критичных для безопасности случаях мы действительно хотим передать решение» ИИ. А в конце 2024 года он предсказал, что системы ИИ «будут лидерами и будут отдавать приказы людям или другим системам ИИ».
Прошлонедельное первичное публичное размещение акций Anthropic стало крупнейшим в истории: в какой-то момент стоимость компании превысила 2 трлн долларов, несмотря на опасения по поводу возможного пузыря на рынке ИИ и растущие страхи, что эта технология угрожает жизням людей и их средствам к существованию.
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