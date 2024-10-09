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Гибридная война на границах нашей страны продолжается: президент

Редакция PRESS 9 октября, 2024 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

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На границах нашей страны и наших союзников продолжается гибридная война, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя задержание нелегальных иммигрантов и их перевозчиков в Айзкраукльском крае.

Президент поблагодарил Государственную пограничную охрану и Государственную полицию за их работу. Он подчеркнул, что ситуация не простая. Он сам дважды побывал на границе, и эти вопросы регулярно обсуждаются на заседаниях Совета национальной безопасности.

"Работа, которую сейчас проводит государство, - это строительство соответствующей инфраструктуры и закупка датчиков. Но это вспомогательные меры. Если у нас не будет достаточного количества хорошо оплачиваемых пограничников, ситуация продолжит оставаться сложной, но за вчерашние решения и их выполнение можно сказать только спасибо", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что на этот раз преступники использовали "интересные методы" - автобус, раскрашенный в цвета Государственной полиции. По словам президента, масштабы организованной преступности показывают, что в этой проблеме важен каждый элемент - от забора до сотрудничества между пограничниками и полицией, а также судебной системы и прокуратуры, которая привлекает к ответственности перевозчиков и организаторов.

Президент считает, что Государственная полиция и Государственная пограничная охрана делают все возможное, но участие общества не менее важно. "Если люди видят, что кто-то пересекает границу, или подозрительных людей, они должны сообщить об этом и в пограничную охрану, и в полицию. Так мы сможем защитить национальную безопасность и государственную границу", - сказал президент Латвии.

Ринкевич также сообщил, что эти и другие вопросы будут обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности, которое состоится сегодня в 15.15.

Как сообщалось, во вторник в результате масштабной операции были задержаны несколько десятков нелегальных иммигрантов и их перевозчики.

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