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Германия вводит контроль на всех сухопутных границах и усиливает проверки

Euronews 10 сентября, 2024 10:54

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Германия с понедельника вводит временный контроль на всех сухопутных границах и усиливает проверки с целью защитить страну от нелегальной миграции и экстремистских угроз, заявила министр внутренних дел.

-Германия с понедельника вводит временный контроль на всех сухопутных границах и усиливает проверки с целью защитить страну от нелегальной миграции и экстремистских угроз, - об этом заявила на пресс-конференции в Берлине министр внутренних дел Нэнси Фезер.

-Пока мы не добьемся надёжной защиты внешних границ ЕС с помощью новой общеевропейской системы предоставления убежища, нам необходимо усилить контроль на наших национальных границах. Эти меры также позволят эффективно осуществлять принудительное возвращение,  - Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии.

По словам министра, с октября прошлого года Германия отказала в убежище 30 тысячам прибывших в страну.

Министерство сообщило, что 9 сентября уведомило Евросоюз о приказе ввести пограничный контроль на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией сроком на шесть месяцев. Новая мера вступает в силу на следующей неделе, 16 сентября, и дополнит ограничения, действующие на сухопутных границах с Польшей, Чешской Республикой, Австрией и Швейцарией.

Коалиционное правительство Олафа Шольца столкнулось с давлением после случившегося в Золингене в конце августа, когда в результате нападения с ножом погибли три человека. Преступником оказался сирийский проситель убежища, утверждавший, что его вдохновила группировка "Исламское государство". На прошлой неделе полиция Мюнхена вступила в перестрелку и смертельно ранила мужчину возле израильского консульства. Власти заявили, что он планировал напасть на консульство в 52-ю годовщину теракта на Олимпийских играх.

Сразу после канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна снова начнет депортировать преступников из Афганистана и Сирии. Первыми стали 28 афганских осуждённых преступников, в правительстве, правда, не уточнили, в чём заключались их преступления.

По официальной статистике, число подавших заявления о предоставлении убежища в Германии в прошлом году превысило 350 000. Это на 50% больше, чем годом ранее. Наибольшее число просителей убежища прибыло из Сирии, за ними следуют граждане Турции и Афганистана.

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