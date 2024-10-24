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Генсек ООН в Казани призвал к «справедливому миру» в Украине

© Deutsche Welle 24 октября, 2024 17:34

Мир 0 комментариев

Генсек ООН выступил перед Путиным на саммите БРИКС в Казани. Позднее у него должны состояться переговоры с лидером РФ, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "справедливому миру" в Украине, выступив перед президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани. Слова Гутерриша в четверг, 24 октября, привело агентство AFP.

"Нам нужен мир в Украине. Справедливый мир - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи" всемирной организации, заявил Гутерриш. По его словам, необходимо уважать "принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств".

Путин: Расчеты о стратегическом поражении России - иллюзорны

В свою очередь Путин назвал иллюзорными расчеты нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. "Сейчас вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - заявил он. "Прямо скажу, что это - иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России", - отметил он далее.

Генеральный секретарь ООН находится в России впервые с апреля 2022 года. Позднее, 24 октября, у него должны состояться переговоры по Украине с Путиным, передало AFP.

Выступая на БРИКС, Гутерриш также призвал к "немедленному прекращению огня" в секторе Газа, освобождению израильских заложников и "немедленному прекращению боевых действий" в Ливане.

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Каким будет уровень радиации в Латвии, если в Украине взорвется атомная электростанция? Отвечает эксперт

Важно 18:47

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Если бы в Украине случился ядерный удар или атака на ее Запорожскую АЭС, то уровень радиации в Латвии все равно был бы низким, поэтому нашим жителям в таком случае не следует обращаться в убежища - так считает Даце Шатровска, директор Центр радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды, в беседе с Латвийским радио.

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Население Латвии сократится почти на полмиллиона человек: прогноз Eurostat на следующие полвека

Новости Латвии 18:39

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Мир 18:35

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После вчерашнего теракта, произошедшего на аэрокосмическом предприятии TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries, TAI), власти Турции ввели «оранжевый» уровень тревоги во всех аэропортах страны. Министерство иностранных дел Латвии (МИД) настоятельно рекомендует гражданам воздержаться  от путешествий в этом направлении. Вооруженное нападение на штаб-квартиру TAI в Анкаре произошло 23 октября. Глава Министерства внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о гибели пяти человек, 22 человека получили ранения.

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Не вышла, потому что мы говорили на русском? Как поездка за бургерами обернулась разочарованием в местном сервисе

Важно 18:29

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Важно 18:19

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Важно 18:18

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«Владимир Путин — «неформальный лидер мирового большинства»; «элиты западных стран «в панике»; «а в целом на Западе царит тревога». Это тезисы из методички, составленной в администрации президента (АП) РФ для государственных и лояльных власти медиа. В ней рассказано, как пропагандисты должны освещать саммит БРИКС, пишет «Медуза» со ссылкой на имеющейся в ее распоряжении документ.

«Владимир Путин — «неформальный лидер мирового большинства»; «элиты западных стран «в панике»; «а в целом на Западе царит тревога». Это тезисы из методички, составленной в администрации президента (АП) РФ для государственных и лояльных власти медиа. В ней рассказано, как пропагандисты должны освещать саммит БРИКС, пишет «Медуза» со ссылкой на имеющейся в ее распоряжении документ.

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В Москве будут переименовывать улицы и объекты, связанные со странами Балтии

Мир 18:11

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Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник Путина Владимир Мединский планируют переименовать улицы Москвы в честь чекистов. В столице пропадут Рижский вокзал и Таллинская улица, зато появится улица Судоплатова сообщает The Insider со ссылкой на свои источники.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник Путина Владимир Мединский планируют переименовать улицы Москвы в честь чекистов. В столице пропадут Рижский вокзал и Таллинская улица, зато появится улица Судоплатова сообщает The Insider со ссылкой на свои источники.

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