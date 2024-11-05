Генпрокурор в шоке: Сейм — за сговор в сфере закупок?

По словам генпрокурора, он по-прежнему озадачен и удивлен тем, что Сейм не поддержал введение уголовной ответственности за сговор в сфере закупок.

Стуканс призвал критиков, которые не поддержали соответствующие поправки к закону, назвать конкретные случаи, когда следователи злоупотребляли санкциями и арестами в отношении честных предпринимателей. По словам генпрокурора, он знает только один подобный случай, и в итоге виновные в необоснованных действиях сами оказались на скамье подсудимых.

По словам генпрокурора, он не видит возможностей что-либо еще сделать со своей стороны, чтобы добиться перемен, кроме обращения к президенту.

Предложение предусмотреть в Уголовном законе уголовную ответственность за сговор в публичных закупках обсуждалось в Сейме, но большинство депутатов проголосовали против.

Прокуратура обратилась в правительство с просьбой решить вопрос о введении уголовной ответственности за это нарушение, пообещав в случае необходимости обратиться и к президенту Эдгару Ринкевичу.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и другие ответственные учреждения также считают, что это серьезное нарушение закона о конкуренции, за которое должна быть предусмотрена уголовная ответственность, поскольку картельные соглашения приводят к неэффективному использованию средств государства и самоуправлений и лишают населения возможности получать товары и услуги по соответствующим рыночным ценам.

