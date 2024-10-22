«Генералы Ходжес и Бридлав не верят, что Латвия продержится 10 дней в случае нападения»: Латковскис

В свое время, вплоть до падения Берлинской стены в 1989 году, НАТО (читай: США) сконцентрировала свои силы за западными границами стран Варшавского блока настолько, что Западная Европа могла чувствовать себя в относительной безопасности. Все было ясно как день. Если бы «русские танки» решили переправиться через Эльбу к Ла-Маншу, им бы противостояли чрезвычайно мощные вооруженные силы США, насчитывающие сотни тысяч солдат, десятки тысяч танков и другую современную боевую технику.

Литва опустошена, Латвия добита

Что же мы видим сегодня? Ничего подобного. Даже близко ничего подобного. Вот схема «военной игры», опубликованная в минувшие выходные немецким таблоидом Bild и имитирующая возможное вторжение России в страны Балтии. Эта «военная игра» была проведена в американском аналитическом центре «Центр войны нового поколения» при участии известных отставных генералов НАТО Бридлава и Ходжеса (на фото; Бен Ходжес - бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе).

Согласно сценарию, вторжение начнется после победы России в Украине к 2027 году. НАТО потребуется около десяти дней, чтобы основные силы НАТО прибыли на поле боя в соответствии с 5-й статьей о коллективной обороне Альянса.

В первые дни вторжения Россия захватит Латвию и атакует Литву, в том числе из Белоруссии и Калининградской области. В течение десяти дней большая часть Литвы будет оккупирована, а Латвия перестанет существовать как независимое государство. Предполагается, что немецкие войска, размещенные в странах Балтии (Литве), сыграют ключевую роль в отражении вторжения. К 2027 году немецкий контингент будет состоять из бригады численностью 4000 человек, вооруженной танками «Леопард».

На десятый день войны Литва будет «опустошена и частично оккупирована», утверждают авторы исследования. По их сценарию, реакция Запада не будет немедленной, а пройдет через традиционную процедуру согласования. Этот сценарий предполагает, что к тому времени Украина уже проиграет войну, а Россия успеет восстановить свой военный потенциал.

Страх связывает руки

Оба отставных генерала НАТО, Бридлав и Ходжес, уже давно являются активными сторонниками значительного расширения НАТО в Балтийском регионе. Этот их пессимистичный сценарий «военных игр» служит предупреждением. Он служит стимулом для нынешнего политического руководства НАТО действовать более решительно, потому что если мы продолжим медлить, то может быть уже слишком поздно.

Следует отметить, что речь идет именно о политическом руководстве, поскольку военное руководство считает само собой разумеющимся необходимость укрепления восточного крыла НАТО. Основное противодействие исходит непосредственно от политического руководства западных стран, чья способность действовать сдерживается страхом перед возможным конфликтом с Россией.

Этот страх обычно объясняется наличием у России ядерного оружия. Возможность того, что Путин может нажать на эту роковую кнопку, сдерживает Запад от более резких действий в отношении России. Возможно, так оно и есть, но лишь отчасти. Западные лидеры даже боятся подумать, что они будут делать, если им придется противостоять России даже с обычным оружием. Надо признать, что и наши политические лидеры разделяют этот страх. Например, ничего не слышно о мобилизационном плане Латвии на случай вторжения российских вооруженных сил.

Из-за этого животного страха укрепление безопасности стран Балтии идет медленными темпами. Недавно стало известно, что подразделения НАТО, размещенные в Латвии, приобрели статус бригады и что эту бригаду возглавляют канадские военные, однако планов по размещению новых бригад в Прибалтике нет.

Напомню, что в феврале 2022 года российские войска были сосредоточены на границах Украины, численность которых оценивается в 180 000-200 000 человек. Бригада НАТО насчитывает 4 000 человек, что явно недостаточно. Популярное в прошлом мнение, что одного американского солдата будет достаточно, чтобы Россия боялась выдернуть волос из его головы, в сегодняшней ситуации выглядит довольно наивно.

Россия будет становиться сильнее

В то же время Россия наращивает свой военный потенциал несравнимо более быстрыми темпами. И хотя на украинском фронте этот потенциал ликвидируется не менее стремительно, ошибочным является и другое убеждение, господствовавшее до недавнего времени. А именно, представление о том, что украинская война ослабляет Россию в военном отношении и что ее наступательный потенциал становится все более скудным.

В минувшие выходные Der Spiegel опубликовал интервью с генералом Кристофером Каволи, Верховным главнокомандующим НАТО в Европе. В этом интервью он предупредил «свободный мир» об острой необходимости модернизации сил Альянса, указав, что после войны в Украине российская армия станет только сильнее. Он отмечает, что скорость модернизации сил НАТО является решающим фактором, поскольку российские вооруженные силы извлекли уроки из войны в Украине.

«Россия понесла потери в Украине, довольно тяжелые потери. Но российские вооруженные силы учатся, совершенствуются и применяют уроки войны. После окончания войны российские вооруженные силы будут сильнее, чем сегодня, как бы это ни казалось. Эти силы будут находиться на границах нашего Альянса. И командовать ими будут те же люди, которые уже сегодня считают нас врагами и недовольны нынешней ситуацией. Это значит, что у нас будет враг с реальными боевыми навыками, огромным количеством войск и техники и ясными намерениями. Поэтому мы должны быть готовы и предоставить силы, способные противостоять этим намерениям», - призывает Каволи.

Можно, конечно, иронизировать по поводу способности России развивать свою военную промышленность, но даже сегодня, когда приближается третья годовщина полномасштабной войны, рост военно-промышленного производства в Европе составляет не более 30 % по сравнению с и без того крайне низким довоенным уровнем. По некоторым данным, рост составляет даже менее 15 %. Официальных цифр нет, поскольку военная промышленность не выделена в отдельную категорию в статистике ЕС.

Не только в Европе, но и в США до сих пор существует убеждение, что большой войны каким-то образом удастся избежать. Украину нужно заставить сесть за стол переговоров (почему-то считается, что именно Зеленский, а не Путин, выступает против прекращения войны), достичь какого-то мирового соглашения, и жизнь пойдет своим чередом.

О том, что Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и другие автократы почувствовали эти страхи западных лидеров и хотят выжать из них все возможное, на Западе стараются даже не думать. Ходжес, Бридлав и Каволи предупреждают этих «голубей мира»: даже не надейтесь. Единственный способ избежать войны - быстро нарастить военную мощь и перестать публично демонстрировать свою ядовитую трусость.

Вся история развития человечества на сегодняшний день показывает, что доказать свою силу можно только делами, а не словами. Трудно убедить даже самих себя, постоянно повторяя мантру о том, что мы самые сильные и могучие. Не говоря уже о других".