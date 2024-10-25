Французские производители коньяка обеспокоены торговым конфликтом между ЕС и КНР

Пекин объявил о введении с середины октября временных импортных пошлин на европейский бренди.

Это произошло после того, как страны Евросоюза, включая Францию и Италию, поддержали решение Еврокомиссии ввести окончательные пошлины на китайские электромобили.

Производители коньяка обеспокоены происходящим и все чаще выражают недовольство действиями французского правительства.

"Мы стали заложниками спора между ЕС и Китаем по поводу электромобилей, и коньяк здесь ни при чем. Нас принесли в жертву. Но мы еще можем спасти ситуацию. Мы призываем наше правительство найти решение и сблизиться с Китаем, чтобы понять, какие переговоры можно провести. Китай - наш крупнейший рынок по стоимости и второй по объему", - говорит глава Национального бюро коньяков (BNIC) Флоран Морийон.

Франция сильнее других стран Европейского союза пострадает от введения пошлин Пекином, поскольку 99% импорта этого вида спиртных напитков в Китай приходится на французские марки. Это более миллиарда евро дохода.

Помимо плохой погоды и неурожая в этом году, производители коньяка опасаются, что это решение может поставить под угрозу их будущее.

"Китайские пошлины, из-за которых мы потеряем наш второй по величине рынок, будут иметь катастрофические последствия для всех виноградарей, торговцев, для всей индустрии", - предупреждает председатель генерального союза виноградарей Коньяка UGVC Энтони Брюн.

Китай также проводит "антидемпинговое расследование" в отношении европейской свинины и молочных продуктов.