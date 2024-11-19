Франция пока не дала разрешение бить ракетами вглубь России

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать дальнобойное оружие американского производства для нанесения ударов вглубь России, сообщили 17 ноября два американских чиновника и источник, знакомый с решением. По данным газеты The New York Times, речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS. Это является существенным изменением политики Вашингтона в украинско-российском конфликте.

Вслед за этим в СМИ появились сообщения о разрешении Франции и Великобритании, данном Киеву, бить ракетами SCALP и Storm Shadow по российской территории.

Германия занимает в этом вопросе гораздо более сдержанную позицию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не соглашается поставить Киеву немецкие крылатые ракеты TAURUS. В то же время "зеленые" были бы готовы дать такое согласие. Кандидат "зеленых" на пост канцлера ФРГ Роберт Хабек уже заявил, что в случае избрания он даст Киеву ракеты TAURUS. Ранее о готовности предоставить Украине эти ракеты заявлял и кандидат в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.