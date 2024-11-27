Франция и Италия охраняют небо над Балтией

Италия на истребителях "Eurofighter" возглавляет миссию НАТО по патрулированию последние четыре месяца.

В четверг военнослужащих прежнего итальянского контингента сменят другие, к ним также присоединятся военнослужащие ВВС Франции на истребителях "Rafale".

Контингенты двух стран будут выполнять миссию в общей сложности на восьми истребителях.

ВВС Италии участвуют в миссии НАТО в порядке ротации из Литвы в седьмой раз, Франции - восьмой.

Поддержку миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с реконструированной эстонской базы Эмари возобновят в декабре голландские истребители "F-35". Во время строительных работ на базе Эмари поддержка патрулирующей миссии осуществлялась из Лиелварде.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс. С 2004 года патрулирование ведется с авиабазы Шяуляй в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и с базы Эмари в Эстонии.