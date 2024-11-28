Франции грозит долговой кризис а-ля Греция

Французский фондовый рынок в среду усугубил потери на фоне продолжающихся политических потрясений в стране. Индекс CAC 40 упал на 1,3%, достигнув минимума с 6 августа. Бенчмарк восстановил некоторые потери и завершил торги снижением на 0,72%, но остается на уровне, близком к четырехмесячному минимуму. В четверг индекс открылся в плюсе, поднявшись на 0,56% до отметки 7.180,19.

Причиной пессимизма на рынке стала политическая нестабильность. Премьер-министр Франции Мишель Барнье может оказаться под угрозой отстранения от власти оппозиционными партиями, если воспользуется конституционными инструментами для продвижения своего бюджетного плана. Как левые партии, так и крайне правое "Национальное объединение" обладают правом выдвинуть вотум недоверия и сместить правительство.

Французские рынки отстают от мировых

Французский фондовый рынок уже несколько месяцев находится под давлением продолжающихся политических перепетий. Индекс CAC 40 - редкий неудачник, показавший отрицательные результаты в этом году, в то время как мировые бенчмарки демонстрируют уверенный рост. С начала года парижский индекс снизился на 5,3%, тогда как европейский Stoxx 600 вырос на 5,6%, а немецкий DAX - на 15%. Еще более внушительно выглядит отставание на глобальном уровне: Уолл-стрит неоднократно достигала новых максимумов: индекс S&P 500 вырос почти на 26%, а китайский Hang Seng поднялся в этом году на 13%.

Больше всего из-за неопределенности в отношении государственных финансов страны пострадали акции французских банков. В среду бумаги BNP Paribas SA упали на 3% до нового шестимесячного минимума, а за год акции крупнейшего банка Франции упали более чем на 11%. за год. Бумаги страховой компании AXA подешевели в тот же день на 4,3%, а Credit Agricole - на 1,3%.

Политические потрясения во Франции

В июне президент Эммануэль Макрон объявил о проведении внеочередных парламентских выборов, по результатам которых было сформировано правительство меньшинства. Его после долгих переговоров возглавил Мишель Барнье. Консервативный ветеран французской политики представил свой бюджетный план, направленный на снижение уровня государственного долга за счет значительного сокращения расходов и повышения налогов. Однако законопроект столкнулся с жесткой оппозицией со стороны левых альянсов и популистского ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Этот политический тупик вызывает опасения относительно возможного повторения финансового кризиса в духе Греции, поскольку дефицит госбюджета Франции, по прогнозам, достигнет в этом году 6,1% от ВВП - что более чем в два раза выше лимита, установленного Европейским Союзом. Согласно прогнозам Еврокомиссии, отношение долга Франции к ВВП в 2024 году достигнет 112,4%, что является вторым показателем в ЕС. План правительства по его снижению на 5,1% в следующем году многие считают недостижимым.

В мае агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Франции с AA до AA-, прогнозируя дефицит на уровне 3% ВВП до 2027 года.

Опасения по поводу политической и финансовой стабильности Франции привели к тому, что спрэд между доходностью немецких и французских государственных облигаций - ключевой показатель настроения рынка в отношении рисков - достиг 86 базисных пунктов, самого высокого уровня с июля 2012 года.

Евро может столкнуться с дальнейшим давлением

Политическая неопределенность во Франции, а также кризис автомобильной промышленности в Германии и тарифная угроза Трампа усугубили мрачные экономические перспективы еврозоны. Это, вероятно, приведет к дальнейшему снижению курса евро по отношению к другим валютам группы G-10, особенно к доллару США. Сейчас пара EUR/USD торгуется у отметки 1,05 доллара за евро, оставаясь на годовом минимуме.