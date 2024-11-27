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Фон дер Ляйен призвала увеличить расходы на оборону

© Deutsche Welle 27 ноября, 2024 14:16

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону ввиду продолжающейся российской военной агрессии против Украины. Россия тратит до 9 процентов своего ВВП на военные нужды, а ЕС - лишь 1,9 процента, заявила она в среду, 27 ноября, выступая перед Европарламентом в Страсбурге с речью о своих приоритетах на посту главы ЕК в ближайшие пять лет.

"В этом "уравнении" есть несоответствия, наши расходы на оборону должны увеличиться", - подчеркнула она. По словам фон дер Ляйен, для этого необходимо укрепить оборонную промышленность и реализовывать совместные европейские проекты в сфере безопасности.

Через 100 дней будет представлена стратегия ЕС в сфере обороны

Поэтому она назначила первым комиссаром ЕС по вопросам обороны бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса, а верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - экс-премьера Эстонии Каю Каллас, указала далее глава ЕК. Кубилюс и Каллас в первые 100 дней на своих постах намерены представить стратегический документ в сфере обороны.

Глава ЕК подчеркнула, что ЕС не имеет права терять времени и его меры в вопросах обороны должны быть настолько амбициозными, насколько серьезными являются угрозы. "Я могу заверить вас, что безопасность Европы всегда будет приоритетом этой комиссии", – пообещала фон дер Ляйен.

После выступления Урсулы фон дер Ляйен Европарламент поддержал новый состав Еврокомиссии, а к своим обязанностям новые еврокомиссары приступят 1 декабря.

Ранее Еврокомиссия оценила дополнительные потребности ЕС для обеспечения безопасности в 500 млрд евро на ближайшие 10 лет. При этом пока неясно, как именно может проходить финансирование данной инициативы.

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