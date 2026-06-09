Финтех в Латвии набирает обороты

По прогнозам руководителя Латвийской ассоциации финтех-компаний Тины Лусе, в ближайшие три-пять лет Латвия имеет потенциал утвердиться в качестве одного из ведущих финтех-центров в регионе, одновременно все активнее привлекая компании, которые выбирают Латвию в качестве места для лицензирования и развития своих услуг на рынке ЕС. Одним из самых быстрорастущих сегментов в латвийской финтех-индустрии в настоящее время является сегмент инвестиционных платформ. "К концу 2025 года платформы, зарегистрированные в Латвии, уже обслуживали около 800 тысяч инвесторов по всей Европе, а общий инвестиционный портфель превысил миллиард евро.

В этом секторе работает ряд быстрорастущих платформ, включая "Mintos", "Viainvest", "Twino", "Debitum", "Capitalia", "Lande", "Indemo", "Nectaro" и другие. "Mintos" сыграл особенно важную роль в развитии сегмента, став одной из самых заметных историй успеха латвийской финтех-компании в Европе. Своим примером роста он способствовал развитию инвестиционных платформ в Латвии. Другие участники рынка также развиваются быстрее, разрабатывая различные инвестиционные модели и фокусируясь на разных нишах, говорит Лусе. Одной из самых быстрорастущих платформ на данный момент является "Debitum", которая почти удвоила свой инвестиционный портфель за год. Латвия давно работает в этом секторе, превосходя свои масштабы, говорит руководитель по развитию бизнеса "Debitum" Давис Зиединьш. (Dienas Bizness)