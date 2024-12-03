Финита ля комедия: c работы в театре выгнали артиста за драку с коллегами по цеху

В театре отказались давать подробные объяснения по поводу обстоятельств прекращения трудовых отношений, однако изменения произошли вскоре после церемонии вручения театральной премии Spēlmaņu nakts. Как сообщает портал "la.lv" со ссылкой на очевидцев, в неофициальной части церемонии Дзелзитис был сначала выдворен из зала за агрессивное поведение, а затем, находясь вне помещения, вступил в конфликт. Утверждается, что Дзелзитис напал на актрису и драматурга Анце Муйжниеце, после чего вмешался актёр и режиссёр Эдгарс Кауфельдс, что привело к серьёзной драке.

В Государственной полиции сообщили, что в связи с инцидентом в театре в Рижское восточное управление Рижского регионального управления Государственной полиции поступило два заявления.

По указанным в заявлениях фактам начаты два административных процесса — о возможном причинении незначительных телесных повреждений и мелком хулиганстве. Административные процессы инициированы в отношении конкретного лица, и в рамках дела о незначительных телесных повреждениях есть один пострадавший, сообщили в полиции.

По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, оба административных дела начаты против Дзелзитиса.