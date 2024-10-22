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Фиктивные справки об инвалидности: почему ушел в отставку Генпрокурор Украины Костин

© BBC 22 октября, 2024 20:39

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LETA

Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку из-за скандала с региональными прокурорами, массово получившими в последние годы, вероятно, фиктивную инвалидность, сообщает BBC.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку, сообщил его офис. Ранее сегодня Костин рассказал о первых результатах служебного расследования случаев получения инвалидности прокурорами. Он заявил, что в Хмельницкой области инвалидность имеет 61 прокурор.

«Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов, — говорится в заявлении Костина. — Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины».

«Я благодарен президенту Украины и Верховной раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора», — говорится в заявлении Костина.

«Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока. Я считаю, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств», — сказал Костин.

По его словам, служебное расследование касается не только прокуроров в Хмельницкой области, а всех органов прокуратуры, в том числе офиса генпрокурора.

Правоохранители выявили масштабные злоупотребления в системе медико-социальных комиссий (МСЭК), предоставляющих статус инвалидности. Сообщается, что СБУ разоблачила и прекратила деятельность восьми преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

В Харьковской области у чиновников областного МСЭК, которых подозревают в продаже гражданам поддельных медсправок для снятия с военного учета, изъяли более 650 тысяч долларов в ходе обысков.

В Ровенской области разоблачили 29 представителей МСЭК и врачебно-консультативных комиссий, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации.

В Николаеве правоохранители подозревают в выдаче фиктивных справок главу областной МСЭК, у которой обнаружено более 450 тысяч долларов.

В Закарпатье разоблачена глава областной МСЭК и три ее сообщника, оформлявшие за взятки инвалидность для снятия с военного учета.

На сегодняшний день проверки СБУ фактов незаконного получения инвалидности охватывают почти 2,4 тысяч должностных лиц Украины. Президент Зеленский издал указ о ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024 года.

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