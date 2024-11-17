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Фестиваль Staro Rīga в парке Победы — возвращение в новом качестве (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция PRESS 17 ноября, 2024 17:44

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Накануне Дня независимости Латвии в столицу после 4-летнего перерыва вернулся фестиваль света Staro Rīga, сообщает TV3 Ziņas.

Посетителям доступны для осмотра более 25 световых инсталляций и объектов. В этом году география фестиваля расширилась: маршрут ведет от площади Бривибас через Старую Ригу, по Каменному мосту и дальше до парка "Аркадия".

"Ранее это не удавалось так успешно, как в нынешнем году. Для фестиваля нужно еще искать новые места, был самый подходящий момент сделать это. Я вижу вокруг так много улыбающихся людей, и это подлинный свет. "Время света" - это момент, когда мы поздравляем свою страну и видим друг в друге хорошее, это время, когда добро побеждает зло, а свет - тьму", - говорит организатор фестиваля Диана Чивле.

Интерактивные и экспериментальные объекты, размещенные в городе, отличаются тем, что в них не используются экранные видеопроекции. Они заменены специфическими объемными проекциями, приспособленными под конкретное место, 3D-маппингом разных масштабов в соответствии с объектами городской среды в соответствующем месте и проекциями на земле.

В парке можно увидеть световые инсталляции "Путь света", "Ритм промежуточного состояния", "Точка кристаллизации", "Миг солнца", "Глаза вокруг происходящего", "Годичные кольца", "Взлетная полоса", "Электрический свет", "Пространство света", "Под световой завесой".

В скейт-парке каждый день проводится музыкальное шоу с участием певцов, рэперов и диджеев.

А еще в парке Победы и в других местах, где проходит фестиваль, можно встретить хранителя света Кристапа Спожумса - это потомок Большого Кристапа, пришедший из будущего, спасающих людей от хмурых будней и помогающий самым смелым стать воинами света.

Рига будет сиять вплоть до позднего вечера 18 ноября - световые объекты включают в 17:00, а гореть они будут до 23:00.

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