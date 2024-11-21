Феномен Вентспилса Новости партнеров Редакция PRESS 21 ноября, 2024 14:36 Новости партнеров

Что такое идеальный город? Место, где есть просторные улицы, удобный общественный транспорт и доступное жилье? Или же нечто большее?

Многие считают, что красавец-Вентспилс - украшение страны и в каком-то смысле феномен стойкости народа. Город за свои семь веков пережил многое – чуму и войны, периоды забвения и бурного роста.

Как в наше непростое время живет портовый город, чем дышит? Об этом мы поговорили с председателем Вентспилсской думы Янисом Витолиньшем.

– Г-н Витолиньш, существуют два мнения. Одни считают, что успешный руководитель города должен быть местным, а вторые уверены, что мэр - это успешный менеджер-назначенец, который собрал чемоданчик и переехал на новое место работы. А как считаете вы?

– Уверен, что настоящий хозяин должен чувствовать родственные связи с городом, которым руководит. Все мои корни связаны с Вентспилсским районом. Я родился в Дундаге, а это север Курземе. После смерти отца, когда мама осталась одна с четырьмя детьми, мы переехали в Вентспилс. Учился в школе в местечке Попе, но среднюю школу закончил в Риге. У меня до сих пор остались теплые воспоминания о 2-й рижской школе-интернате, где я учился в классе с математическим уклоном. Уверен, оттуда моя любовь к точности и порядку. В результате я поступил и закончил Рижский политехнический институт, ныне РТУ, по специальности “инженер-строитель”.

Получив диплом, я вернулся в родной и любимый Вентспилс, где прошел все ступени карьеры строителя, начинал с мастера и прораба. В то время в городе началось строительство девятиэтажек, и мне повезло принять участие в создании нового жилья для вентспилсчан. Потом, как у многих в те времена, была служба в армии, после чего я вернулся в Вентспилс и продолжил работу в ремонтно-строительном управлении. И в какой-то из дней меня, как, я теперь понимаю, толкового строителя, пригласили тогда еще в Райисполком Вентспилсского района – надо было поднимать огромное дело – строительство сельских детских садиков и школ, а также дорог и жилья.

– Как я понимаю, вы работали с Айваром Лембергсом. Говорят, он был крайне требовательным и даже жестким руководителем. Не сложно было действовать со столь харизматичным лидером в одной команде?

– Мне – нет. Он, как глава тогда еще Горисполкома Вентспилса (шел 1989 год), убедил меня в том, что я осилю те задачи, которые тогда стояли перед Вентспилсом. Он как город находился в очень плохом состоянии, и груз проблем этого корабля у моря был большим. К примеру, как раз в то время водители городских автобусов отказались выходить на линии из-за катастрофического состояния вентспилсских дорог – не могли проехать из-за большого количества ям и глубоких выбоин по маршрутам...

К чести Лембергса, он нашел деньги, как тогда говорили на «самом верху», чтобы качественно и профессионально заняться восстановлением инфраструктуры Вентспилса. Мы начали с приобретения в Германии качественных стройматериалов совершенного иного уровня, чем тогда имелись в стране. И уже в 1994 году стартовала комплексная реконструкция транспортных артерий Вентспилса. Мы запустили асфальтобетонный завод и предприятие про производству брусчатки (которая не уступала по качеству природной)... Все делали качественно, с мыслями о будущем. И я считаю, что это был правильный подход! Дороги – это не только инфраструктура, но и главная артерия такого сложного организма, как портовый город.

К слову, мы до сих пор работаем над улучшением и развитием нашей инфраструктуры. Горожане, и это свидетельствуют данные опросов, считают одним из главных приоритетов успешного развития города – состояние дорог. Вентспилс этим точно может гордиться.

– Да, дороги – это важный показатель. Если по ним ни проехать ни пройти, то… возникает масса вопросов к руководству.

– Мне помог справляться с задачами тот факт, что я достаточно хорошо знаю немецкий язык и поэтому уже тогда часто ездил в командировки в Германию, где мы перенимали самый передовой опыт. Я познал два главных урока. Первый - скупой платит дважды, второй - вся экономика Германии после войны восстанавливалась именно с дорог! Мы для Вентспилса выбирали самые лучшие дорожные технологии и материалы. Время доказало правильность этого подхода.

Но это не значит, что мы, сделав рывок в улучшении городского хозяйства, почивали на лаврах. За время управления городом нашей командой, а это уже три десятилетия, мы дважды поменяли инженерные коммуникации и дорожное покрытие. У нас продолжается программа по ремонту внутриквартальных дорог. В этом мы активно сотрудничаем с жильцами и софинансируем проекты на 200 тысяч евро ежегодно. Речь идет о комплексных работах, в том числе о замене покрытия тротуаров и проезжей части, расширении автостоянок, дальнейшем озеленении и установке детских площадок.

- В Латвии Вентспилс славится именно детскими площадками и трепетным отношением к подрастающему поколению. Даже завидки берут, когда смотришь на отношение вашей думы к будущему – детям, семьям и молодежи. Это тоже приоритет города?

– А как иначе. Хоть это и пафосно звучит, но верно на сто процентов. Самые важные инвестиции — это вложения в детей, их обучение, развитие и спорт. В Вентспилсе возведено более 40 детских площадок и построено два детских городка. И я бы особо отметил, что именно в Вентспилсе открыл свои двери первый в Латвии Центр науки VIZIUM, который получил признание не только у детей, но и у взрослых. VIZIUM похож на город будущего, где с помощью более чем 80 интерактивных и образовательных экспонатов, включая творческие мастерские и научные шоу, вы можете увлекательно познакомиться с наукой и узнать о таких темах, как физика и математика, современные технологии и программирование, здоровый образ жизни и многое другое. У меня две внучки, которые частые посетители этого центра, и я с ними также люблю бывать в VIZIUM. И каждый визит вселяет в меня надежду, что у Вентспилса есть будущее.

Другой приоритет Вентспилса - это социальная сфера. В городе обеспечивается порядка 30 видов пособий, что для Латвии также уникально. Но важно, что система поддержки настроена так, чтобы помощь дошла именно до тех, кто в ней наиболее всего нуждается. Без помощи наши горожане никогда не останутся. Так, у нас успешно работает Центр поддержки семей и детей с особыми потребностями Cimdiņš, где каждый день с утра и до вечера находится около 100 детей разного возраста с особыми потребностями. И они там не просто находятся, они получают самую современную комплексную реабилитацию - от развивающих занятий Монтессори, музыкальной и игровой терапии до специальных обучающих занятий в сенсорной комнате. Об этом проекте можно говорить долго, мы его считаем очень важным: родители спокойно работают, пока их дети заняты с отличными профессионалами в атмосфере добра и заботы.

Думаем и о молодых семьях. Впервые с 1990 года в Вентспилсе начато строительство арендного жилья. Цель нового проекта – обеспечить жителей города современными, энергоэффективными и доступными арендными квартирами. К 2026 году по улице Саулес, 122, планируется построить два пятиэтажных дома, в каждом по 30 квартир.

– История успеха Вентспилса во все времена неразрывно связана с портом. Сохраняется ли эта связь сегодня?

– Увы, из-за политических, как я считаю, игр самоуправление города было исключено из Управления Вентспилсского порта. А это, как вы понимаете, самый важный экономический объект в городе. Печально, но последние 5 лет, когда нас полностью отстранили от руководства, порт переживает очень тяжелый период.

Мы надеемся, что ситуация изменится (мы ведем переговоры с государством) и Вентспилсская дума сможет вернуться в совет порта, чтобы вместе начать максимальную работу по восстановлению бизнеса и развитию этого стратегического объекта.

По сути, складывалась абсурдная ситуация, мы не смогли из-за непродуманной портовой реформы в очень выгодный период построить на его территории парк солнечных батарей, который сегодня мог бы обеспечивать электроэнергией все муниципальные учреждения и предприятия Вентспилса.

– А у вас есть производство?

– Конечно. В очень непростой геополитической и экономической ситуации мы думаем об экономическом развитии города. Свои плоды приносит целенаправленная программа индустриализации, которую самоуправление начало еще в 2002 году.

Мы постоянно развивали промышленность, и сегодня в Вентспилсе самый высокий процент на душу населения по выпуску экспортной продукции. В течение 25 лет благодаря успешному сотрудничеству порта и самоуправления было построено 25 новых заводов, в том числе самое большое в Латвии машиностроительное предприятие Bucher Municipal, чем мы гордимся.

Среди промышленных лидеров Вентспилса - завод электроники HansaMatrix и завод по производству добавок для биотоплива Bioventa. В исследовании "Города и регионы европейского будущего - 2024", опубликованном изданием FDI Intelligence британской газеты Financial Times, Вентспилс включен в топ лучших стратегий по привлечению иностранных инвестиций в категории микрогородов Европы.

Большая часть продукции вентспилсских производственных предприятий – 90% (!) идет на экспорт, что дает вентспилсским производственным предприятиям возможность продавать свою продукцию на более крупных и высокооплачиваемых рынках. И это самая высокая доля экспортируемой продукции среди городов государственного значения и выше, чем в среднем по Латвии (65%).

Только еще один пример: в Вентспилсе для производства тепла и электроэнергии скоро будет использован мусор.

В Вентспилсе для производства тепла и электроэнергии мы вот-вот начнем использовать бытовые отходы. Это первый такого рода экологический проект в Латвии и единственный, который получил поддержку в рамках программы фондов ЕС на период с 2014 по 2020 год. Проект будет способствовать эффективному управлению отходами в Вентспилсе и поддержит цель Латвии по сокращению объема мусора на свалках. Общая стоимость проекта составляет 21,9 миллиона евро, в том числе 40% - из средств софинансирования из средств фондов Европейского союза (ЕС).

…И все-таки, развивая экономику города, наша команда всегда ставила очень простую и ясную цель: Вентспилс – это город для людей. Каждый может приехать в Вентспилс и убедиться в этом сам. Нам удалось добиться устойчивого развития с заботой о социальной сфере, образовании, развитии спорта. Конечно, проблемы все еще есть, и одна из приоритетных – сделать всё, чтобы молодежь оставалась жить и работать в родном городе. Тут я могу говорить с вами еще долго. Но говорить нет времени, надо работать.

– Спасибо за беседу!

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ.