Фармацевты пожимают плечами: люди жалуются на кучу подводных камней системы э-рецептов

«Как правильно делать покупки в аптеке, чтобы выписанные по рецепту лекарства не пропали? Мне прописали две мази по одному рецепту, но одной мази в аптеке не оказалось и мне сказали, чтобы я приходила к ней через пару дней, они её закажут. Но когда я пришла, моего рецепта уже не было... Через пару дней выписали антибиотики по двум рецептам по одной пачке, я взяла только одну, врач сказала, что одной пачки будет недостаточно, чтобы шла за второй. Возвращаюсь в аптеку, но рецепта опять нет. Аптекарь пожимает плечами…», - рассказывает одна из местных жительниц.

«Моему сыну нужно регулярно использовать одно рецептурное лекарство, но я постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой – на месте в аптеке не бывает столько лекарства, сколько выписал врач, а выдать часть они мне не могут, нужно заказывать и тогда приходить за всем объемом. Почему нельзя разделить – взять столько, сколько есть на месте, остальное дозаказать и забрать, когда привезут? Разве с новой системой, которая теперь существует в электронном виде, это все не должно происходить проще?», - интересуется другая латвийка.

Ситуацию прокомментировала Национальная служба здравоохранения (NVD).

«Электронные рецепты технически не исчезают, их можно отоварить, а также аннулировать со стороны врача, а еще у них может закончиться срок годности. Никаких других действий с э-рецептами происходить не может. Фармацевты в системе могут видеть только те рецепты, которые еще не отоварены. Но даже если рецепт аннулирован и не виден фармацевту, его все равно видят врач и пациент в системе E-veselība».

На вопрос о том, почему некоторые лекарства нельзя отпускать, если в аптеке нет необходимого количества, в NVD ответили: «Частично можно выдавать только те лекарства, упаковки которых можно разделить. Это означает, что разрешается вынимать таблетки из коробки, но нельзя делить лекарства, имеющие только одну упаковку, например флакон.

Кроме того, если человеку выдали меньший объем лекарства, из того, что был выписан по специальному компенсируемому рецепту, то остаток по рецепту должен быть выдан полностью в любом случае. Но чтобы получить оставшееся количество лекарства, человеку потребуется новый электронный рецепт. Однако обычные электронные рецепты (не компенсируемые) можно отоваривать в аптеке частями, если это позволяет упаковка лекарства».

Комментируя ситуацию с мазями, в NVD объяснили, что врач может выписать несколько разных лекарств по одному рецепту, но тогда их нужно выкупить все разом. Если этого не было сделано, купить одно из лекарств по такому рецепту позже – уже не выйдет. "Чтобы избежать подобной ситуации врач должен выписывать на каждое лекарство отдельный рецепт».