Европейцы вынуждены сокращать расходы на питание, чтобы оплатить жилье

Отчет New Housing Trend Report 2024, составленный агентством недвижимости RE/MAX Europe, показал, что за последний год более чем каждому десятому европейцу пришлось урезать расходы на продукты питания и основные предметы повседневного спроса, чтобы оплатить свое жилье.

Опрос, в котором приняли участие тысячи человек, показал, что за последние 12 месяцев стоимость жилья в Европе выросла в среднем на 54%. Более трети европейцев (37%) заявили, что, хотя они справляются и могут позволить себе оплачивать жилье, с деньгами по-прежнему туго. Почти пятая часть (19%) заявила, что им с трудом удается сводить концы с концами.

В среднем европейские домохозяйства тратят 38% своего дохода на оплату аренды или ипотеки и коммунальные платежи, причем самый высокий показатель - в Словении (43%) и Португалии (42%). В то же время жители Швейцарии, например, отмечают меньшую нагрузку (30%).

80% участников опроса заявили, что начали сокращать свои повседневные расходы, чтобы платить за жилье.