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Европейское нищенство: социальная помощь в Латвии в четыре раза меньше, чем в Германии

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 13:00

Новости Латвии 0 комментариев

Демографические проблемы Латвии, в том числе поток уехавших в развитые страны и низкая рождаемость, впрямую связаны со слабой социальной защищенностью. Только в последние годы Латвийское государство начало исправляться. Пособия и пенсии увеличиваются регулярно. Им, конечно, еще очень далеко до тех сумм, которые выплачиваются в более богатых странах ЕС, но тенденция правильная.

По данным ЦСУ, в прошлом году расходы на социальную защиту в Латвии составили 7,079 миллиарда евро, что на 272,7 миллиона евро или 4% больше, чем в 2022 году.

Наибольший рост сумм был зафиксирован в разделе «пособия для покрытия расходов на жилье» – на 55,3%. Это в основном связано с увеличением затрат на компенсацию роста цен на энергоресурсы. Сейчас эти пособия уже не выплачиваются. Также увеличилась помощь, оказанная людям с инвалидностью – на 15,7% и пожилым людям пенсионного возраста – на 13,6%.

В то же время уменьшение расходов в 2023 году наблюдалось на меры, направленные на сокращение социальной изоляции – на 22,2%, поддержку семей с детьми – на 10% и в случае заболевания – на 6,6%.

Согласно данным Министерства благосостояния, число получателей пособий на жилье за год увеличилось на 6800 человек – с 73 100 до 79 900. Общая сумма этих пособий достигла 50 миллионов евро.

Расходы на поддержку людей с инвалидностью в 2023 году составили 660,1 миллиона евро. В связи с повышением вознаграждения за услуги ассистентов и сопровождающих расходы на услуги ассистента для лиц с инвалидностью в муниципалитетах увеличились на 41%, достигнув 49,1 миллиона евро. Расходы на компенсацию роста цен на энергоресурсы также увеличились для пособий людям с инвалидностью.

Наибольшую часть (44,8%) от общих расходов на социальную защиту в прошлом году получили пожилые люди пенсионного возраста. Из них 88,8% были связаны с выплатой пенсий по возрасту – 2,8 миллиарда евро.

В категории «возраст» расходы на социальную защиту в 2023 году выросли на 13,6% по сравнению с 2022 годом, составив 3,168 миллиарда евро. Это в основном объясняется индексацией пенсий, проведенной в 2023 году.

В сравнении с другими странами Балтии латвийские власти вроде бы на пенсии и пособия не скупятся. При сравнении расходов на пособия и пенсии как долю ВВП в Латвии этот показатель составил 17,9% в 2023 году. В Литве – 16,2%, а в Эстонии – только 15,3%. В среднем в Европейском союзе расходы на пособия и пенсии в 2022 году составили 26,9% ВВП.

Однако если взять сумму социальных пособий и пенсий, рассчитанную на одного жителя в год, то Латвия будет в отстающих. В 2023 году этот показатель в нашей стране был ниже, чем у соседей, хотя разница и не такая большая. В Латвии данная сумма составили 3700 евро на одного жителя, в Литве – 4100 евро, а в Эстонии – 4300 евро.

За год расходы на социальные пособия на одного жителя выросли в Латвии на 4,1%, в Литве – на 4,8%, а в Эстонии – на 2,2%.

Во всем ЕС в 2023 году общие расходы на пособия по социальной защите, по предварительным оценкам, достигли 4 583 млрд евро, что на 6,1% больше, чем в 2022 году.

Среди стран ЕС, для которых публикуются оценки на 2023 год, расходы на социальные пособия в процентах от ВВП были самыми высокими во Франции (31,3% ВВП), Финляндии (31,2%) и Австрии (29,7%), в то время как самыми низкими они были в Ирландии (12%), Мальте (13,2%) и в Эстонии (15,3%).

В Латвии, напомним, эта цифра составила 17,9%. Кроме Литвы, Эстонии, Ирландии и Мальты, Латвия по этому показателю опережает также Венгрию и Румынию.

Но, повторимся, это вовсе не означает, что в Латвии конкретные люди получают от государства больше денег, чем в Ирландии и Мальте. На самом деле меньше. В Ирландии на человека в 2023 году пришлось 11 554 евро (данные Евростата). Сравните с латвийскими 3700 евро. Лидер ЕС по этому показателю Люксембург – более 27 тыс. евро!

Не бедствуют люди также в Дании (17 600 евро на человека), Нидерландах (15 400 евро), Австрии (15 400 евро), Финляндии (15 300 евро), Германии (14 300 евро), Бельгии (14 000 евро).

В ЕС меньше, чем в Латвии, социальной помощи приходится только на среднестатистического венгра (3400 евро), болгарина (2700 евро) и румына (2700).

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