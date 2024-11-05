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Европейская железнодорожная колея протянулась до Каунаса: по ней доставлен первый груз из Чехии

© LETA 5 ноября, 2024 17:55

Мир 0 комментариев

Иллюстративное фото

Грузовая компания LTG Cargo государственной группы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) осуществила первую грузоперевозку из Чехии, используя только железную дорогу европейской колеи - в Каунас по ней было доставлено 220 автомобилей Skoda.

"Этот проект является результатом работы команды LTG Cargo по расширению географии перевозок и достижению стратегической цели по увеличению международных перевозок", - заявила руководитель компании Эгле Шиме для сообщения LTG Cargo во вторник.

По ее словам, составом из 22 вагонов было перевезено столько автомобилей из Чехии, сколько их могли бы доставить 25-35 грузовиков.

По данным компании, от Чехии до Палемонаса по стандартной европейской колее 1 тыс. километров поезд прошел за 50 часов, причем перегружать груз не пришлось.

Проектную перевозку в Чехии осуществила местная железнодорожная компания CD Cargo, а транспортировку автомобилей через Польшу в Моцкаву осуществило дочернее предприятие LTG Cargo - LTG Cargo Polska.  

Литовская компания AV Terminal занималась распределением автомобилей с терминала в Палемонасе до конечных точек продаж в странах Балтии.

LTG Cargo заявляет, что продолжает свое развитие в Западной Европе, предоставляет услуги по перевозке грузов, логистике и экспедированию, погрузке грузов, ремонту локомотивов и вагонов, а также услуги по аренде вагонов в Литве и за рубежом.

У LTG Cargo есть дочерние предприятия в Украине и Польше — LTG Cargo Ukraine и LTG Cargo Polska.

В прошлом году компания перевезла 27,2 млн тонн грузов.

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