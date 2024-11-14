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Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Meta на 798 млн евро

© Deutsche Welle 14 ноября, 2024 18:00

Мир 0 комментариев

Решение Еврокомиссии принято по итогам расследования, длившегося с июня 2021 года. Корпорация - владелец Marketplace Facebook, нарушила правила конкуренции ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Европейская комиссия оштрафовала американскую интернет-корпорацию Meta на 798 млн евро за нарушение правил конкуренции на рынке онлайн-объявлений. Компания нарушает европейские антимонопольные правила, поскольку напрямую привязывает принадлежащий ей сервис объявлений Facebook Marketplace к своей соцсети Facebook, что несправедливо по отношению к другим поставщикам тех же услуг, заявило брюссельское ведомство.

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Важно 20:06

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На портале Atdot.lv появилось объявление о покупке шкур... кошек и собак. За кошачью предлагали по 20 евро, за собачью - 50 евро. Автор объявления сообщал, что выделкой может заняться самостоятельно.

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Это не мы, это он сам: в Бауске инвалида поселили в аварийный дом?

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В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

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Генсек НАТО в Адажи: Россия воспользуется зимой как оружием

Новости Латвии 19:47

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Россия будет использовать зиму как оружие и стремиться уничтожить энергосистему Украины, поэтому все должны увеличить поддержку Украины, обеспечив ее в том числе противовоздушной ракетной обороной для защиты критической инфраструктуры, подчеркнул в среду на пресс-конференции в Адажи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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Латвия включила в «чёрный список» еще десять граждан России: имена

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Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц еще десять граждан России за поддержку войны в Украине, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц еще десять граждан России за поддержку войны в Украине, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

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