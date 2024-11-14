Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Meta на 798 млн евро

В 2022 году, по оценке парламентской следственной комиссии, Министерство сообщения преуменьшило действительное удорожание стоимости строительства высокоскоростной ж/д магистрали Rail Baltica. Министерство подало Кабинету министров расчеты в ценах 2016 года, чтобы рост издержек выглядел не столь внушительно, сообщается в промежуточном докладе комиссии, который сегодня принял к рассмотрению Сейм, сообщает LSM+.
В 2022 году, по оценке парламентской следственной комиссии, Министерство сообщения преуменьшило действительное удорожание стоимости строительства высокоскоростной ж/д магистрали Rail Baltica. Министерство подало Кабинету министров расчеты в ценах 2016 года, чтобы рост издержек выглядел не столь внушительно, сообщается в промежуточном докладе комиссии, который сегодня принял к рассмотрению Сейм, сообщает LSM+.