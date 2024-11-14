Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Meta на 798 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала американскую интернет-корпорацию Meta на 798 млн евро за нарушение правил конкуренции на рынке онлайн-объявлений. Компания нарушает европейские антимонопольные правила, поскольку напрямую привязывает принадлежащий ей сервис объявлений Facebook Marketplace к своей соцсети Facebook, что несправедливо по отношению к другим поставщикам тех же услуг, заявило брюссельское ведомство.