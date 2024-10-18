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Еврокомиссар Домбровскис рассказал, от чего зависит исход войны России против Украины

© LETA 18 октября, 2024 17:30

Новости Латвии 0 комментариев

Развязанная Россией война против Украины требует справедливого и долгосрочного решения, но оно будет зависеть от поддержки Украины западным демократическим миром, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, выступая на форуме по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция".

Он подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) оказывает Украине большую финансовую поддержку, которая на сегодняшний день составляет 120 млрд долларов США. Предоставляется также экономическая поддержка, особые условия торговли, обеспечивающие доступ на рынок ЕС. Кроме того, страны G7 договорились о выделении Украине займа в размере 50 млрд долларов.

Комментируя создание в Еврокомиссии должности комиссара ЕС по вопросам обороны и космоса, которую займет бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, Домбровскис подчеркнул, что это сильный и важный политический сигнал. Исторически ЕС создавался как мирный блок, призванный предотвратить новые войны в Европе, но сегодня война стала реальностью, поэтому ЕС меняет свой подход.

Домбровскис отметил, что одним из направлений деятельности комиссара будет укрепление обороноспособности ЕС и военной промышленности. Россия наращивает военное производство, готовясь к длительной войне, поэтому государства ЕС должны быть в состоянии защитить себя, а для этого нужно увеличивать военное производство и расширять оборонную индустрию.

Говоря о влиянии войны на страны Балтии и их инвестиционный климат, Домбровскис отметил, что экономические последствия войны в разных странах ЕС отличаются, но именно Балтия сталкивается с наибольшим негативным воздействием, поскольку расположена рядом с государством-агрессором. Это влияет на доверие инвесторов и экономический рост. По словам Домбровскиса, ЕС думает над тем, как поддержать восточные регионы, которые больше всего страдают от российской агрессии.

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