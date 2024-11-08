Еврейский погром в центре Европы: в Амстердаме сторонники Палестины массово избивали израильских болельщиков

Насилие вспыхнуло, несмотря на запрет на проведение пропалестинской демонстрации возле футбольного стадиона, введённый мэром Амстердама Фемке Халсемой, которая опасалась столкновений между протестующими и израильскими болельщиками. По словам очевидцев, некоторые нападавшие были с палестинскими флагами и кричали "Свободу Палестине".

На видеозаписях, которые распространяются в соцсетях, группы молодых людей набрасываются на израильтян на улицах. Одна из групп попыталась прорваться в отель, где остановились болельщики "Маккаби".

"На нас напала большая толпа разъярённых фанатиков в "арафатках", – рассказал изданию Ynet один из болельщиков. – Некоторые держали в руках палестинские флаги, другие орали "Смерть евреям!" Это было реально страшно, как будто мы вернулись в Европу времен Холокоста".

Как пишет израильская газета "Едиот Ахронот", перед игрой болельщики израильского клуба сняли вывешенный на улице флаг Палестины. Полиция Амстердама также сообщила, что на улице Рокин неустановленные лица сорвали с фасада здания палестинский флаг. Когда именно это произошло - до или после матча - не уточняется. После игры на израильтян напали в нескольких районах Амстердама. У пострадавших побои и ножевые ранения, пишет Detsche Welle.

На матч в Амстердам приехали около 3 000 болельщиков израильской команды. Власти заявили, что в ближайшие дни Амстердам будут патрулировать дополнительные наряды полиции, а охрана еврейских учреждений города будет усилена, сообщает Евроньюс.

Министерство иностранных дел Израиля со ссылкой на власти Нидерландов сообщило, что 10 человек получили ранения, еще двое пропали без вести после нападения. О тяжести травм пострадавших пока неизвестно.

Семья одного из пропавших израильтян, Гая Авигдора, рассказала Ynet, что он жил в Лондоне и приехал в Амстердам, чтобы сходить на матч с друзьями. По словам родственников, Гай с друзьями опубликовали сторис с площади Дам перед игрой, и после этого они больше ничего от него не слышали. Он не сообщил, что с ним все в порядке и ничего не написал, а на звонки не отвечает.

Представители полиции Нидерландов сообщили, что получили ряд сообщений о драках в центре города. По данным полицейских, после беспорядков были задержаны 57 человек. Подробности о задержанных неизвестны.

Позже полиция Амстердама сообщила, что начала расследование «нескольких инцидентов с применением насилия». В полиции добавили, что известно о пяти раненых, доставленных в больницу, а задержаны 62 человека.

Министерство национальной безопасности Израиля также настоятельно призвало своих граждан в Амстердаме оставаться в гостиничных номерах после нападений, говорится в втором заявлении канцелярии премьер-министра. МИД Израиля кроме того рекомендовал гражданам, находящимся в общественных местах, не демонстрировать израильскую или еврейскую символику.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон опубликовал в соцсети Х кадры нападения и назвал случившееся "погромом". "Это истинные лица сторонников радикального терроризма, с которым мы боремся. Западный мир должен проснуться! ООН должна незамедлительно и ясно осудить насилие со стороны палестинцев и их сторонников. Власти Нидерландов должны сейчас же принять решительные меры против терроризма", - подчеркнул он.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф написал, что поговорил с Нетаниягу. «С ужасом следил за репортажами из Амстердама. Совершенно неприемлемы антисемитские нападения на израильтян», — заявил Схоф, добавив, что находится в тесном контакте со всеми сторонами.

Лидер крупнейшей в парламенте Нидерландов правой «Партии свободы» Герт Вилдерс назвал произошедшее на улицах Амстердама «погромом». «Мы стали Газой Европы. Мусульмане с палестинскими флагами охотятся на евреев. Я не приму этого. Никогда. Власти будут привлечены к ответственности за свою неспособность защитить граждан Израиля», — заявил он.

Спецпосланник США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт заявила, что она «в ужасе» от нападений, которые «напоминают погром» и призвала правительство провести тщательное расследование обстоятельств нападения и действий сил безопасности.