Это же в 50 км от границы: чиновники объяснили, как в Резекне турист мог получить смс о том, что он находится в России

Артурс Бутанс рассказывает: «Британцы приезжают в Резекне, а мобильный оператор предупреждает их, что они находятся в России. Как такое может быть? Резекне даже не приграничный город».

Briti ciemojas Rēzeknē un mobilais operators pabrīdina, ka viņi atrodas Krievijā. Kā tas var būt? Rēzekne pat nav pierobeža.@vasesinfo vai varat izskaidrot šādu gadījumu? pic.twitter.com/j29hsnHuEJ — Artūrs Butāns (@ArtursButans) November 3, 2024

VAS “Elektroniskie sakari”, которая управляет в Латвии радиочастотным спектром, объяснила произошедшее следующим образом.

«Полученное в Резекне текстовое сообщение, указывающее на то, что человек находится за пределами Латвии, - нетипичная ситуация, учитывая удаленность города от государственной границы.

Радиосигналы распространяются и не останавливаются на границах страны. Для обеспечения использования частот в приграничных районах действуют межнациональные соглашения о координации частот. Эти соглашения с соседними странами призваны точно согласовать условия использования частот и принципы координации, чтобы передача информации по радиочастотам происходила между пользователями одного государства без помех. Эти соглашения устанавливают допустимые уровни излучения на территории соседних стран, а также другие технические условия для минимизации риска помех.

Существует вероятность того, что на границе иногда может происходить переключение телефона на другого оператора. Однако, учитывая, что Резекне находится примерно в 50 км от границы, такая ситуация практически невозможна, и если бы уровень излучения радиостанций соседних операторов сильно превышал допустимые нормы, латвийские операторы ощутили бы это как радиопомехи. Мы не получали подобных сообщений о помехах в Резекне", - отметили в VAS “Elektroniskie sakari”.

По их мнению, подобные сообщения вообще могут быть проделками мошенников.