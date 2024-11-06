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Это же в 50 км от границы: чиновники объяснили, как в Резекне турист мог получить смс о том, что он находится в России

Редакция PRESS 6 ноября, 2024 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

В социальной сети Твиттер/X появился рассказ о том, что британские туристы при посещении Резекне, получили на телефон предупреждение мобильного оператора о том, что они находятся на территории... России, сообщает la.lv.

Артурс Бутанс рассказывает: «Британцы приезжают в Резекне, а мобильный оператор предупреждает их, что они находятся в России. Как такое может быть? Резекне даже не приграничный город».

VAS “Elektroniskie sakari”, которая управляет в Латвии радиочастотным спектром, объяснила произошедшее следующим образом.

«Полученное в Резекне текстовое сообщение, указывающее на то, что человек находится за пределами Латвии, - нетипичная ситуация, учитывая удаленность города от государственной границы.

Радиосигналы распространяются и не останавливаются на границах страны. Для обеспечения использования частот в приграничных районах действуют межнациональные соглашения о координации частот. Эти соглашения с соседними странами призваны точно согласовать условия использования частот и принципы координации, чтобы передача информации по радиочастотам происходила между пользователями одного государства без помех. Эти соглашения устанавливают допустимые уровни излучения на территории соседних стран, а также другие технические условия для минимизации риска помех.

Существует вероятность того, что на границе иногда может происходить переключение телефона на другого оператора. Однако, учитывая, что Резекне находится примерно в 50 км от границы, такая ситуация практически невозможна, и если бы уровень излучения радиостанций соседних операторов сильно превышал допустимые нормы, латвийские операторы ощутили бы это как радиопомехи. Мы не получали подобных сообщений о помехах в Резекне", - отметили в VAS “Elektroniskie sakari”.

По их мнению, подобные сообщения вообще могут быть проделками мошенников.

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