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Это же латвийская Nokia: соцсети обсуждают идею введения языкового налога

Редакция PRESS 21 ноября, 2024 11:48

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Twitter/X

На дворе уже не те времена, когда «денег так много, как никогда не было». Теперь госбюджет старается на всем экономить, поэтому новый налог был бы как раз кстати, пишет Tauta Runā на портале nra.lv.

И идею для такого налога в социальной сети Твиттер/X предложил член правления Общества изучения и популяризации истории Андрис Тихомиров.

«Можно ввести языковой налог. Раз в год вы должны будете пройти языковой тест и получить наклейку, подтверждающую, что вы можете пользоваться языком. Можно ввести разные ставки налога. Если человек владеет языком на должном уровне, то налог будет разумным. Но если, например, человек решит использовать слова Sajma, rasols то + 100 евро в год. И пусть использует», - предлагает Тихомиров.

«На мой взгляд открыта латвийская Nokia – прямой путь к процветанию для нас всех. Такие доходы!», - пишет в комментариях Зане.

«Я могу наклейки напечатать. Без конкурса, конечно», - пишет Сергей.

«А я буду собирать по 1 евро, когда кто-нибудь будет говорить слово "kad" вместо слова "ka", и страна отлично заработает!», - предлагает Кора.

«И за использование ругательств отдельную цифру… за мат на чужом языке - двойную!», - предлагает Нил.

"Мой дорогой язык", - скаламбурил Рудольф.

«Да если обложить налогом только за использование словосочетания "es esu" – мы сможем строительство Rail Baltica со всеми золотыми станциями и терминалами проспонсировать даже Литве и Эстонии», - говорит Янис.

«А чтобы экономить ресурсы, языковую проверку может проводить CSDD и выдавать наклейки», - предложили в комментариях.

И только некоторые скептики напомнили, что стандарта разговорного языка в Латвии нет, а зато есть множество тех, для кого этот язык иностранный. Поэтому сначала нужно будет ввести стандарт.

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